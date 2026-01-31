Maroc: Omar Hilale élu à la présidence de la Commission de consolidation de la paix des Nations unies

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à New York, Omar Hilale, a été élu par acclamation, jeudi, à la présidence de la Commission de consolidation de la paix (PBC) des Nations unies pour l'année 2026.

Le choix porté par les Nations unies sur le Royaume du Maroc pour assurer cette présidence est une reconnaissance renouvelée du Leadership visionnaire et des initiatives audacieuses de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international.

Cette désignation consacre l'engagement constant et multidimensionnel du Royaume en faveur de la diplomatie préventive, de la médiation, de la reconstruction post-conflit, de la dignité humaine et de la coopération Sud-Sud. Cette confiance internationale repose également sur la crédibilité acquise par le Maroc grâce à ses contributions de longue date aux opérations de maintien de la paix onusiennes, à son rôle d'acteur influent dans de nombreux dossiers, et à sa capacité avérée à forger des consensus dans un environnement international marqué par la montée des crises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La nomination de M. Hilale intervient dans un contexte géopolitique particulièrement critique, marqué par des mutations rapides de l'ordre international, d'un effritement du consensus multilatéral et d'un rétrécissement de l'espace dédié à l'Etat de droit, au dialogue et à la diplomatie.

Créée en 2005 par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, la Commission de consolidation de la paix s'impose comme le quatrième organe fondamental du système onusien. Véritable pont institutionnel entre les organes principaux de l'ONU, elle joue un rôle consultatif crucial en rassemblant tous les acteurs pertinents pour bâtir une paix durable dans les pays sortant de conflit.

Le Maroc présidera ainsi un organe stratégique composé de 31 membres, incluant les membres permanents du Conseil de sécurité, les principaux contributeurs financiers de l'ONU et les grands pays fournisseurs de contingents militaires et policiers aux opérations de maintien de la paix.