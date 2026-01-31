Sénégal: Justice - Le PM Ousmane Sonko réaffirme son engagement en faveur de la modernisation

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu, vendredi 30 janvier 2026, le Bureau exécutif de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son président, Cheikh Ba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre le Gouvernement et les acteurs du système judiciaire.

Selon le PM Ousmane Sonko, les échanges ont été « riches et constructifs » et ont porté sur plusieurs questions d'intérêt national, avec un accent particulier sur l'amélioration du service public de la Justice. Les discussions ont notamment abordé les défis liés au fonctionnement de l'appareil judiciaire ainsi que les attentes des magistrats en matière de conditions de travail.

À l'issue de l'audience, Ousmane Sonko a réaffirmé l'engagement et la détermination du Gouvernement à oeuvrer pour la modernisation de la Justice, considérée comme un pilier essentiel de l'État de droit. Il a également assuré de la volonté des autorités de renforcer les conditions de travail des acteurs judiciaires, dans le but d'améliorer l'efficacité et la qualité du service rendu aux citoyens.