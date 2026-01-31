Sénégal: Justice - Le PM Ousmane Sonko réaffirme son engagement en faveur de la modernisation

30 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu, vendredi 30 janvier 2026, le Bureau exécutif de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduit par son président, Cheikh Ba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre le Gouvernement et les acteurs du système judiciaire.

Selon le PM Ousmane Sonko, les échanges ont été « riches et constructifs » et ont porté sur plusieurs questions d'intérêt national, avec un accent particulier sur l'amélioration du service public de la Justice. Les discussions ont notamment abordé les défis liés au fonctionnement de l'appareil judiciaire ainsi que les attentes des magistrats en matière de conditions de travail.

À l'issue de l'audience, Ousmane Sonko a réaffirmé l'engagement et la détermination du Gouvernement à oeuvrer pour la modernisation de la Justice, considérée comme un pilier essentiel de l'État de droit. Il a également assuré de la volonté des autorités de renforcer les conditions de travail des acteurs judiciaires, dans le but d'améliorer l'efficacité et la qualité du service rendu aux citoyens.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.