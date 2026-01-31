Sénégal: BAL 2026 - Dakar n'abritera aucun match !

La saison 6 de la Basketball Africa League (BAL) débute d'ici quelques semaines. Mais, coup dur pour le Sénégal, Dakar n'abritera aucun match.

L'annonce a été faite ce vendredi 30 janvier 2026 par le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, lors d'une conférence de presse en ligne. Contrairement aux années précédentes, le format change cette année : 12 équipes seront réparties en deux poules de 6, et les villes choisies sont Rabat (Maroc, du 27 avril au 3 mai) et Kigali (Rwanda, du 22 au 31 mai). Concernant les play-offs, ils auront lieu au Rwanda du 22 au 31 mai et réuniront les 4 meilleures équipes de chaque poule.

Pour Amadou Gallo Fall, ce choix ne veut pas dire que le Sénégal est relégué au second plan. « Le Sénégal reste un pays prioritaire, Dakar abrite le siège de la BAL. Nous avons une longue histoire avec le Sénégal en termes d'activités et de connexion avec la NBA. Ne pas jouer ici cette année ne diminue en rien l'intérêt que nous portons au Sénégal et surtout l'attachement et le soutien du public. Nous allons vouloir la retrouver très vite. »