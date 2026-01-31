Afrique: CAN 2028 - L'Éthiopie en pôle position face au trio Namibie-Botswana-Afrique du Sud

30 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP

L'Éthiopie a officiellement soumis sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2028, plus de cinquante ans après avoir organisé l'édition de 1976.

Après 1962, 1968 et 1976, l'Ethiopie se lance pour accueillir la CAN 2028. Une perspective qui ravive la mémoire des grandes heures du football éthiopien et qui offrirait au pays une occasion unique de renouer avec la scène continentale.

Cette candidature intervient alors que la CAN 2027 se tiendra déjà en Afrique de l'Est, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Un signal fort du retour de cette région dans le paysage du football africain. L'Éthiopie espère prolonger cette dynamique et confirmer le renouveau footballistique de la zone.

En face, une candidature conjointe entre la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud est déjà actée. Les trois nations souhaitent unir leurs moyens pour proposer une édition moderne, structurée et économiquement solide. L'Afrique du Sud pourrait même officialiser sa participation définitive à cette alliance dans les prochaines heures. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 1er février.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La CAN 2028 s'annonce aussi comme une édition charnière. Selon la décision prise par Patrice Motsepe, président de la CAF, lors d'une réunion à Rabat pendant la CAN 2025 au Maroc, la compétition sera désormais organisée tous les quatre ans. Une Ligue des Nations verra également le jour pendant le CHAN est supprimé. Une réforme qui divise, certains y voyant une volonté d'aligner le calendrier africain sur les standards mondiaux, tandis que d'autres redoutent une perte de régularité pour un tournoi en pleine expansion.

Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : près de six milliards de téléspectateurs cumulés ont suivi la dernière édition sur les plateformes de la CAF, un record supérieur à celui de l'Euro et de la Copa América. La preuve que la CAN n'a jamais été aussi populaire pour le rayonnement du football africain.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.