Afrique: CAN 2028 - L'Éthiopie en pôle position face au trio Namibie-Botswana-Afrique du Sud

L'Éthiopie a officiellement soumis sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2028, plus de cinquante ans après avoir organisé l'édition de 1976.

Après 1962, 1968 et 1976, l'Ethiopie se lance pour accueillir la CAN 2028. Une perspective qui ravive la mémoire des grandes heures du football éthiopien et qui offrirait au pays une occasion unique de renouer avec la scène continentale.

Cette candidature intervient alors que la CAN 2027 se tiendra déjà en Afrique de l'Est, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Un signal fort du retour de cette région dans le paysage du football africain. L'Éthiopie espère prolonger cette dynamique et confirmer le renouveau footballistique de la zone.

En face, une candidature conjointe entre la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud est déjà actée. Les trois nations souhaitent unir leurs moyens pour proposer une édition moderne, structurée et économiquement solide. L'Afrique du Sud pourrait même officialiser sa participation définitive à cette alliance dans les prochaines heures. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 1er février.

La CAN 2028 s'annonce aussi comme une édition charnière. Selon la décision prise par Patrice Motsepe, président de la CAF, lors d'une réunion à Rabat pendant la CAN 2025 au Maroc, la compétition sera désormais organisée tous les quatre ans. Une Ligue des Nations verra également le jour pendant le CHAN est supprimé. Une réforme qui divise, certains y voyant une volonté d'aligner le calendrier africain sur les standards mondiaux, tandis que d'autres redoutent une perte de régularité pour un tournoi en pleine expansion.

Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : près de six milliards de téléspectateurs cumulés ont suivi la dernière édition sur les plateformes de la CAF, un record supérieur à celui de l'Euro et de la Copa América. La preuve que la CAN n'a jamais été aussi populaire pour le rayonnement du football africain.