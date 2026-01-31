Sénégal: Ousmane Sonko - « Le trophée appartient à tous les Sénégalais, y compris à l'opposition »

30 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP

À l'occasion de la présentation du trophée de la CAN 2025 à la Primature, Ousmane Sonko a livré un message fort d'unité nationale, appelant à dépasser les clivages politiques autour d'une victoire qu'il considère comme celle de tous les Sénégalais.

Un trophée au-dessus des camps politiques

Ousmane Sonko a tenu à rappeler que l'équipe nationale ne saurait être confisquée par un camp, une institution ou une majorité. « S'il est possible, il faut aussi réunir l'opposition pour leur présenter le trophée, c'est le leur », a-t-il affirmé sans détour.

Selon lui, les Lions incarnent une réussite collective, reflet d'une nation rassemblée. « L'équipe est l'équipe de tous les Sénégalais. S'il est possible de faire en sorte que chaque Sénégalais touche la coupe, il faut le faire », a-t-il ajouté, convoquant les souvenirs d'enfance et le rêve universel de tenir un jour ce trophée tant convoité.

Le rôle normal de l'État dans l'accompagnement du sport

Le Premier ministre a également tenu à clarifier la place de l'État dans ce succès. « Si l'État vous accompagne, l'État est dans son rôle. Les gens ont été élus pour faire », a-t-il rappelé, insistant sur le fait que le véritable problème survient lorsque les obligations publiques ne sont pas assumées.

Dans ce cadre, Ousmane Sonko a salué l'engagement de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, notamment lors des incidents survenus durant la finale. « Quand il y a eu les incidents, je l'ai appelée... à cet instant, c'est le supporter qui parlait, pas le Premier ministre », a-t-il confié dans un ton mêlant sérieux et humour.

À travers ce discours, le chef du gouvernement a esquissé une vision : celle d'un sport fédérateur, capable de rassembler au-delà des divergences politiques. Le trophée de la CAN devient ainsi un symbole d'unité nationale, à préserver et à partager, selon le Premier ministre.

