Sénégal: Plan Jaxaay 21 - Bébé Basse Solidarité équipe l'école élémentaire de nouvelles salles de classe et de latrines

La Fondation Bébé Basse Solidarité a inauguré, ce jeudi 29 janvier 2026, de nouvelles salles de classe ainsi que des blocs de latrines à l'École élémentaire Plan Jaxaay 21, située dans la commune de Diaxay, département de Keur Massar. Une réalisation majeure qui vise à améliorer durablement le cadre d'apprentissage des élèves.

La cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives, éducatives et locales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des enseignants, parents et élèves. Le ministère de l'Éducation nationale était représenté par son Secrétaire général, Pape Malick Ndao, venu au nom du ministre Moustapha Mamba Guirassy.

Présidente fondatrice de la Fondation Bébé Basse Solidarité, Mme Diouf Bébé Basse a exprimé son émotion et sa fierté à l'issue de ce projet éducatif structurant. Elle a salué l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et de la Direction des Constructions scolaires, soulignant l'importance de la synergie entre acteurs publics et privés dans la réussite de telles initiatives.

Elle a également rendu hommage à son époux, l'artiste Pape Diouf, présenté comme un soutien constant de ses actions sociales. Également, plusieurs partenaires ont été remerciés pour leur contribution.

Soukeyna Gueye, élève en classe de CM2, a permis de donner la parole aux bénéficiaires directs. Au nom de ses camarades, elle a exprimé sa reconnaissance à la Fondation, soulignant que ces infrastructures représentent bien plus que des bâtiments, mais un véritable cadre propice au savoir, à la discipline et à l'espoir. La prise de parole de l'élève a été un moment marquant de la cérémonie.

À travers cette initiative, la Fondation Bébé Basse Solidarité réaffirme son engagement en faveur d'une éducation de qualité et du développement local, en misant sur des infrastructures scolaires modernes, fonctionnelles et adaptées aux besoins des apprenants.