Sénégal: L'équipe nationale doit être en condition de maintenir sa dynamique victorieuse, plaide Abdoulaye Fall

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a plaidé vendredi pour le maintien de la dynamique victorieuse de l'équipe nationale, une perspective nécessitant la mise en place d'un cadre qui lui permet de se projeter dans l'avenir "avec beaucoup plus de lucidité".

"Madame le ministre, gagner c'est difficile, durer au sommet encore plus. Pour maintenir cette dynamique de victoire, pour consolider notre statut de leader sur le continent, nous devons nous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de lucidité", a-t-il dit.

Le président de la FSF s'adressait à la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, lors de la cérémonie officielle de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar.

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, et plusieurs autres invités ont assisté à cette cérémonie.

Abdoulaye Fall est revenu, dans son allocution, sur certaines des préoccupations de l'instance qu'il dirige, dont la centralisation des charges de l'équipe nationale A, par le biais d'une "prise en charge systématique et pérenne".

"La haute compétition exige des moyens conséquents et une fluidité financière, carburant de la stabilité sportive et de la préservation des acquis", a-t-il notamment fait valoir.

Il a insisté sur la nécessité de respecter les engagements pris par l'Etat vis-à-vis de tous les membres de la délégation officielle ayant représenté le Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, remportée par les Lions le 18 janvier dernier à Rabat, au Maroc.

Le président de la Fédération sénégalaise de football estime essentiel de préserver les acquis ainsi obtenus "grâce à la performance de tous les membres de l'équipe nationale".

"C'est une question de justice, de motivation et de reconnaissance pour les sacrifices consentis", a souligné Abdoulaye Fall, selon qui le sacre des Lions dépasse le simple cadre sportif.