Sénégal: Darou Mouhty étrenne sa Maison des hôtes en prélude de son Gamou annuel

Louga — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a procédé, vendredi, à l'inauguration de la Maison des hôtes de Darou Mouhty, une cité religieuse du département de Kébémer, hôte, chaque année, d'une manifestation religieuse à laquelle participent des milliers de fidèles musulmans de la confrérie mouride, a constaté l'APS.

Intervenant à la cérémonie d'inauguration de l'édifice, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a insisté sur le fait que la construction de la Maison des hôtes de Darou Mouhty est la concrétisation de l'engagement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, à accompagner la modernisation des infrastructures et équipements des cités religieuses du pays.

Il a ainsi fait savoir que les travaux déjà réalisés avaient permis l'équipement complet de la Maison des hôtes qui dispose d'une vingtaine de chambres, de deux suites, d'autant de salons destinées à l'accueil des hôtes et à l'organisation de conférences.

"Ces réalisations concernent la première phase du projet, l'objectif immédiat étant de rendre l'infrastructure pleinement fonctionnelle avant le Gamou, prévu le 7 février 2025, tout en préparant une seconde phase axée sur l'aménagement du cadre et l'amélioration des infrastructures", a indiqué Moussa Bala Fofana.

Il a rappelé que le gouvernement et les plus hautes autorités du pays comprennent l'importance de la spiritualité dans la construction d'une citoyenneté responsable, et ont conscience du rôle majeur des cités religieuses en tant que foyers de croissance, d'urbanisation et de développement.

Le ministre a également rappelé que le programme de modernisation concerne l'ensemble des foyers religieux du pays, évoquant les travaux récemment achevés à Porokhane (cité religieuse de la région de Kaoalck). Il a annoncé des interventions similaires dans d'autres cités religieuses, y compris pour la communauté chrétienne.

De son côté, Serigne Khalil Mbacké, le porte-parole du khalife de Darou Mouhty, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, s'est félicité de l'achèvement des travaux, une illustration de la continuité de l'Etat. Le projet, notamment lancé du temps où le pays était dirigé par Macky Sall, a été achevé par les nouvelles autorités du pays.

"La famille de Borom Darou veillera à l'entretien de l'infrastructure, tout en rappelant la nécessité d'accompagner le bâtiment par la réalisation d'une mosquée et d'une esplanade pour les grandes cérémonies religieuses", a-t-il ajouté.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales et religieuses, particulièrement de la famille de Mame Thierno Birahim Mbacké, dit Borom Darou (1862-1943), frère cadet et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), le fondateur du mouridisme, une confrérie soufie.

Mame Thierno Birahim Mbacké, appelé également Ibrahima Faty Mbacké, est le fondateur, en 1912, de la ville de religieuse de Darou Mouhty, située dans la région de Louga, à 28 kilomètres de Touba (région de Diourbel), la capitale du mouridisme.