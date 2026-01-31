Afrique: CAN 2025 - Khady Diène Gaye espère une libération rapide des supporters arrêtés au Maroc

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a mis en avant, vendredi, les démarches juridico-diplomatiques engagées par les plus hautes autorités du pays pour obtenir la libération des supporters sénégalais interpellés au Maroc à la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des nations disputée le 18 janvier à Rabat, se disant confiante quant à une issue favorable dans les plus brefs délais.

"Les immenses efforts jurico-diplomatiques déployés par les plus hautes autorités du pays pour les assister dans leur épreuve nous laissent croire, fermement, qu'ils seront bientôt libérés [pour retourner] dans leur foyer et fêter la victoire à laquelle ils ont brillamment participé", a-t-elle dit.

Khady Diène Gaye s'exprimait, vendredi, lors de la cérémonie officielle de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 au stade Léopold Sédar Senghor.

Dix-huit sénégalais soupçonnées d'actes de " hooliganisme " ont été interpellées et placées en garde à vue lors des incidents ayant émaillé la finale de la CAN 2025.

La ministre de la Jeunesse et des sports a dit renouveler ses "félicitations appuyées" à l'entraineur national Pape Thiaw, dont" l'ingéniosité, le sens du collectif et la générosité humaine" ont été déterminants dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

Elle a également salué l'engagement, la discipline et le sérieux dont l'équipe a fait preuve tout au long de cette compétition continentale.