Sénégal: Mbour - Amadou Ba inaugure le centre de formation 'Kër Sénégal'

Mbour — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a inauguré, vendredi, à Mbour (ouest), la maison "Kër Sénégal", un centre de formation aux métiers du cuir.

Le centre a été rénové avec l'aide de l'Agence turque de coopération et de développement (TIKA).

"Nous sommes très heureux de venir inaugurer la maison 'Kër Sénégal', ici, à Mbour", a dit M. Ba, affirmant que quelque 300 personnes y apprennent actuellement les métiers du cuir.

S'exprimant en présence de l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Hatice Nur Sağman, et des autorités locales, il a relevé la bonne qualité des équipements mis à la disposition du centre de formation par la TIKA.

Il a invité l'Agence de promotion et de développement de l'artisanat (APDA) du Sénégal à nouer des partenariats avec les abattoirs en vue de la valorisation des peaux et cuirs.

La directrice générale de l'APDA, Sophie Nzinga Sy, a présenté "Kër Sénégal" comme "un espace emblématique" de l'artisanat sénégalais.

Mme Sy ne doute pas de la capacité du centre de formation à aider à moderniser et à développer la filière cuirs et peaux au Sénégal.

Elle a annoncé l'installation prochaine, au Sénégal, d'une "tannerie expérimentale", qui va contribuer à la modernisation de la filière.

"Cette tannerie [...] sera l'une des rares unités de ce genre en Afrique de l'Ouest", a dit la directrice générale de l'APDA.