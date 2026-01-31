Sénégal: Les Grands Prix de la FAAPA 2025 remis à des journalistes ivoirien et nigérian et à un photographe congolais

Dakar — Les Grands prix de la Fédération Atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) 2025 ont été remis à des des journalistes ivoirien et nigérian et à un photographe congolais, a-t-on appris de l'Agence marocaine de presse (MAP).

Les lauréats ont reçu leurs prix, jeudi, à Marrakech, au terme des travaux de la 9e Assemblée générale de la FAAPA.

Ces distinctions, qui récompensent les oeuvres dans les catégories du meilleur article, du meilleur reportage vidéo et de la meilleure photo, ont été décernées aux lauréats lors d'une cérémonie présidée par le président de la FAAPA et Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), Fouad Arif, rapporte l'agence marocaine.

Le Prix du meilleur reportage vidéo a été décerné au journaliste reporter Yacouba Soro, de l'Agence Ivoirienne de Presse (AlP), pour son reportage télévisé sur "Les déchets plastiques : de polluant à levier de développement".

Celui du du meilleur article a été attribué au journaliste Usman Omotosho Aliyu, de l'Agence de Presse du Nigéria (NAN), pour son article intitulé "Swipe pour survivre: Comment les paiements numériques s'attaquent au chômage des jeunes au Nigeria".

Le Prix de la photo a été, quant à lui, remis au Reporter-photographe Guylain Kipoke Omba, de l'Agence Congolaise de Presse (ACP). La photo primée montre une famille qui a pu sortir saine et sauve des inondations survenues après les pluies diluviennes dans la ville de Kinshasa (RDC) en avril 2025.

Lors de la cérémonie, le Directeur général de la MAP, Fouad Arif a félicité les lauréats pour la qualité de leurs oeuvres qui illustrent non seulement la pertinence des sujets traités, mais aussi la créativité et le professionnalisme de leurs auteurs.

Placée sous le thème "Inclusion territoriale et justice spatiale : les agences de presse africaines au coeur des mutations du continent", la 9e Assemblée générale de la FAAPA a réuni les directeurs généraux des agences de presse africaines membres de la Fédération, aux côtés d'experts, chercheurs, responsables et décideurs institutionnels.

Cette Assemblée a été l'occasion de réfléchir aux actions que peuvent mener les médias en vue d'accompagner les transformations du Continent et de contribuer à un développement plus équilibré, plus équitable et pleinement ancré dans les territoires, selon la MAP.

La FAAPA a été créée en octobre 2014, à Casablanca, lors du premier Forum des agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest, organisé par la MAP, l'agence de presse officielle du Maroc.

Elle a pour objectifs d'asseoir "un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse des pays de l'Afrique atlantique, de promouvoir l'échange d'informations et des produits multimédia entre ses membres, de consolider la libre circulation de l'information dans la région et de collecter, traiter et diffuser largement toute information concernant ces pays".

Dans ce cadre, la FAAPA a créé à Rabat le Centre africain de formation des journalistes (CAFJ), une institution qui a formé beaucoup de journalistes.