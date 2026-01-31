Sénégal: La prise en charge de la sécuritaire sanitaire doit reposer sur une démarche intégrée, selon un officiel

Dakar — La prise en charge de la sécurité sanitaire doit reposer sur une démarche intégrée, holistique et coordonnée, suivant une approche anticipative, a souligné, vendredi, Lamine Sarr, secrétaire général adjoint du gouvernement.

"La problématique de la sécurité sanitaire ne peut être traitée de manière sectorielle, unilatérale. Elle exige une démarche intégrée, holistique, coordonnée et une approche anticipative, telle que promue par l'approche +One Health+, a-t-il notamment souligné.

Il présidait la clôture d'une formation de quatre semaines en format hybride à l'intention des acteurs de la sécurité sanitaire. Cette session de formation est à l'initiative du secrétariat permanent du Haut conseil national de la sécurité sanitaire, en partenariat avec le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique (CRCF) de Fann.

"La formation que nous avons le privilège de clôturer aujourd'hui, s'inscrit dans un contexte marqué par la complexité croissante des risques et crises sanitaires, qu'ils soient infectieux ou non infectieux. Des risques et crises liés notamment aux zoonoses émergentes, aux changements climatiques, à la dégradation et à la rupture d'équilibre des écosystèmes, mais également à la mondialisation des échanges", a-t-il expliqué.

M. Sarr a salué l'organisation de cette session de formation, estimant que les participants avaient, tout au long de son déroulement, suivi "un parcours exigeant et structurant, combinant enseignements théoriques, échanges d'expériences et immersions institutionnelles".

Les principaux acteurs des niveaux opérationnels et stratégiques, au nombre de 26 en provenance de onze des quatorze régions du pays, ont pris part à cette formation, a fait savoir le professeur Coumba Touré Kane, la coordonnatrice du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann.

"C'est une nécessité de renforcer notre souveraineté sanitaire. Vous êtes désormais mieux outillés pour concevoir et mettre en oeuvre l'approche +One Heath+ (une seule santé) par l'identification des risques à gérer", a fait valoir l'enseignant chercheur.

La formation a ainsi permis d'avoir la possibilité de disposer d'une nouvelle cohorte d'experts capables d'intervenir efficacement dans la prévention, la détection et la réponse aux crises sanitaires, conformément aux orientations de la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029, a-t-elle laissé entendre.

L'organisation de cette session de formation intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des menaces pandémiques, des risques liés au bioterrorisme et aux catastrophes environnementales, lit-on dans un document remis à des journalistes.

Au nom des participants, le directeur régional de la santé de Kédougou, le docteur Ababacar Mbaye a souligné l'importance de former les acteurs, notamment les médecins, les environnementalistes et les acteurs communautaires, entre autres, sur l'approche +One Health+.

L'approche "One Health" (une seule santé), qui reconnaît l'interconnexion entre les santés humaine, animale et environnementale, est au coeur de cette stratégie.