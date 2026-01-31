Addis-Abeba — Le Service de la diaspora éthiopienne (EDS) a indiqué que l'implication active des Éthiopiens vivant à l'étranger contribue de manière significative au renforcement du processus de dialogue national, notamment à travers leur participation aux forums de consultation et à l'élaboration de l'agenda national.

Selon l'EDS, les membres de la diaspora et les citoyens d'origine éthiopienne ont joué un rôle majeur en prenant part aux échanges sur les enjeux nationaux et en soumettant des propositions traduisant les préoccupations partagées ainsi que les aspirations communes du peuple éthiopien.

Le processus de dialogue national se poursuit actuellement dans l'ensemble des régions et des administrations municipales du pays, tout en s'étendant aux communautés éthiopiennes établies à l'étranger, dans le cadre des préparatifs de la grande conférence nationale de consultation.

À cet effet, des forums consacrés à la définition de l'agenda et à la participation de la diaspora ont été organisés avec succès en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, aux Émirats arabes unis, en Suède et au Royaume-Uni.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces rencontres ont permis aux participants d'examiner les principales questions d'intérêt national, de transmettre leurs recommandations à la Commission du dialogue national et d'élire leurs représentants pour la phase suivante du processus.

S'exprimant auprès de l'ENA, l'ambassadeur Fitsum Arega, directeur général du Service de la diaspora éthiopienne, a affirmé que les Éthiopiens de l'étranger apportent une contribution constructive au développement national et jouent un rôle actif dans les consultations en cours.

Il a précisé que ces forums ont facilité l'identification des priorités nationales et la désignation des délégués appelés à participer à la principale conférence de consultation, ajoutant que les résultats des délibérations ont été officiellement soumis à la Commission.

De son côté, Helen Befekadu, vice-présidente de la communauté éthiopienne de Birmingham, au Royaume-Uni, a estimé que la consultation nationale se déroule à un moment charnière de l'histoire du pays et offre aux Éthiopiens une occasion déterminante de participer à la construction de l'avenir national.

Elle a souligné que de nombreux pays ont surmonté leurs différends politiques grâce à des processus de dialogue inclusifs, jetant ainsi les bases d'États solides et propices au développement.

Insistant sur l'importance du consensus national, elle a affirmé que l'unité dans la diversité demeure un pilier essentiel pour l'édification d'un État durable.

Selon elle, le forum participatif et de définition de l'agenda tenu au Royaume-Uni a permis de formuler des idées pertinentes susceptibles de contribuer positivement à l'avenir de l'Éthiopie.

Les Éthiopiens établis au Royaume-Uni ont, à cette occasion, présenté des propositions concrètes visant à renforcer la construction de l'État et à privilégier le règlement des différends par des moyens pacifiques et dialogués.

« La consultation nationale constitue une opportunité majeure pour résoudre les divergences dans un cadre civilisé et renouveler l'esprit de la seconde victoire d'Adoua », a-t-elle déclaré.

La Commission nationale de dialogue éthiopienne est désormais engagée dans la phase de définition de l'ordre du jour et de mobilisation des ressources, préparant ainsi la tenue de la conférence nationale de consultation, avec la poursuite de l'implication des parties prenantes dans les régions, les administrations municipales et au sein de la diaspora.