Ethiopie: L'ONUDI met en avant l'expérience éthiopienne d'industrialisation comme référence pour les pays du Sud

Addis-Abeba — L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a indiqué que la dynamique de transformation industrielle engagée par l'Éthiopie, soutenue par des investissements majeurs dans l'énergie, la valeur ajoutée et les parcs agro-industriels, s'impose progressivement comme une source d'inspiration pour les pays en développement.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le représentant de l'ONUDI en Éthiopie, Stephen Bainous Kargbo, a expliqué que le parcours du pays illustre de manière concrète l'impact d'une politique industrielle cohérente et stratégique sur le développement inclusif, tout en suscitant un intérêt croissant à l'échelle internationale.

Il a souligné que le secteur de l'énergie constitue la pierre angulaire de l'industrialisation éthiopienne, rappelant qu'aucune avancée industrielle durable n'est possible sans un approvisionnement électrique suffisant et fiable.

Selon lui, les efforts consentis par l'Éthiopie pour élargir l'accès à l'énergie et accroître sa capacité installée de production électrique jouent un rôle déterminant dans le processus d'industrialisation et, plus largement, dans le développement socio-économique du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Kargbo a estimé que la montée en puissance du secteur industriel positionne l'Éthiopie comme l'un des moteurs émergents de la croissance industrielle en Afrique, avec des retombées concrètes en matière de création d'emplois, de durabilité et de croissance partagée.

Il a également rappelé que l'énergie est un levier transversal indispensable à l'ensemble des secteurs économiques et sociaux, précisant que la santé, l'éducation et les services sociaux reposent tous sur un accès adéquat à l'électricité.

Le représentant de l'ONUDI a par ailleurs salué les résultats obtenus par les parcs agro-industriels mis en place avec l'appui de l'Organisation, les qualifiant de démonstration tangible du dynamisme industriel éthiopien.

Ces infrastructures ont permis d'attirer des investissements significatifs, de générer de nombreux emplois et de renforcer l'intérêt des entreprises nationales et internationales, a-t-il indiqué.

Il a ajouté que la priorité accordée à la transformation locale des produits s'inscrit dans une trajectoire de développement éprouvée par les pays aujourd'hui industrialisés, soulignant que l'industrialisation a été un passage obligé pour toutes les économies avancées.

Insistant sur l'importance d'une croissance durable et inclusive, M. Kargbo a mis en avant l'effet multiplicateur des investissements industriels, notant qu'un dollar investi dans l'industrie ou le secteur manufacturier peut produire des retombées positives dans l'ensemble de l'économie, y compris pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

Selon lui, l'industrie offre un potentiel considérable pour stimuler la prospérité, créer des emplois et des revenus, tout en préservant l'environnement et en garantissant une répartition équitable des bénéfices de la croissance.

Les avancées réalisées par l'Éthiopie attirent désormais une attention internationale accrue, plusieurs pays se rendant sur place afin de s'inspirer de son expérience dans le développement des parcs industriels.

« Le fait que de nombreux pays viennent observer ce qui se fait en Éthiopie montre déjà que le pays est appelé à devenir un modèle de plus en plus reconnu », a-t-il déclaré.

Il a enfin réaffirmé l'engagement durable de l'ONUDI à accompagner l'Éthiopie à travers le transfert de technologies, le renforcement des partenariats et le développement de réseaux industriels.

« C'est la voie à suivre pour le développement », a conclu M. Kargbo, se disant confiant quant aux perspectives d'avenir du pays.