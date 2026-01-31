Ethiopie: La Norvège félicite l'Éthiopie pour son engagement en faveur de l'Initiative pour un héritage vert (GLI) et renouvelle sa coopération dans les domaines du climat et de la foresterie

Addis-Abeba — La Norvège a salué l'Initiative pour un héritage vert (GLI) de l'Éthiopie et réaffirmé son partenariat de longue date avec le pays en matière d'action climatique, de préservation des forêts et de moyens de subsistance durables, a déclaré l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie, Stian Christensen.

L'ambassadeur a déclaré en exclusivité à ENA que la coopération de la Norvège avec l'Éthiopie en matière de climat et de foresterie constitue le volet le plus important et le plus significatif du partenariat bilatéral, ancré dans le fort engagement politique du gouvernement éthiopien.

« La raison de notre soutien, de notre coopération et de notre partenariat de longue date avec l'Éthiopie sur ce dossier, concernant le climat et la foresterie, réside dans l'engagement du gouvernement éthiopien, impulsé par le Premier ministre lui-même, en faveur de la préservation des forêts », a déclaré l'ambassadeur Christensen.

Il a souligné que le Programme climat et forêts de la Norvège avec l'Éthiopie met l'accent sur le reboisement, la réduction de la déforestation et la garantie de moyens de subsistance durables, indissociables de la protection de l'environnement - une approche qu'il juge essentielle non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'ensemble de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'ambassadeur, la Norvège travaille en étroite collaboration avec les principales institutions éthiopiennes, notamment les ministères de l'Agriculture, des Finances et de la Planification et du Développement, afin de garantir que les efforts en matière de climat et de forêts atteignent les communautés locales.

« L'objectif est d'aller à l'échelle locale, là où vivent les gens, et de travailler de concert avec le gouvernement éthiopien, les agriculteurs et la population locale pour créer un environnement où ils perçoivent l'intérêt de protéger leurs forêts, en facilitant des moyens de subsistance qui vont de pair avec la préservation des forêts », a-t-il expliqué.

Il a décrit cette coopération comme un partenariat à plusieurs niveaux impliquant les autorités fédérales, régionales et locales, visant à renforcer la capacité de l'Éthiopie à obtenir des résultats environnementaux durables.

« Pour nous, il s'agit de soutenir la capacité de l'Éthiopie à mener à bien cette mission, à laquelle elle s'est engagée », a déclaré Christensen, ajoutant qu'il constatait « d'importantes capacités aux niveaux gouvernemental, régional et local ».

L'ambassadeur a indiqué que des résultats concrets étaient déjà visibles sur le terrain, notamment grâce aux efforts de reforestation déployés dans tout le pays.

« On le constate également dans les résultats obtenus, dans le reboisement en cours en Éthiopie », a-t-il affirmé.

« Je suis très encouragé par cela, par l'Initiative mondiale pour la foresterie (GLI), qui y contribue pleinement et est pilotée par le Premier ministre. »

Au-delà du climat et de la foresterie, Christensen a souligné le soutien de la Norvège aux chaînes de valeur agricoles éthiopiennes, en particulier par le biais du Programme mondial d'accès aux marchés (GMAP) de l'ONUDI, qui vise à renforcer des secteurs tels que l'apiculture, de la production à la commercialisation.

Il a précisé que la Norvège, par l'intermédiaire de l'Agence norvégienne pour le développement, soutenait ce programme depuis plusieurs années, en mettant l'accent sur l'inclusion.

« L'inclusion des femmes et des jeunes est un élément clé du Programme d'accès aux marchés mondiaux », a-t-il déclaré.

« Cela demeure une priorité absolue pour la Norvège à travers le monde, dans toutes les actions de soutien que nous menons - non seulement pour des raisons morales, mais aussi parce que cela contribue largement à la réussite économique. »

L'ambassadeur a également souligné la coopération croissante dans l'enseignement supérieur, les technologies et la transformation numérique, notamment la collaboration sur le programme d'identité numérique de l'Éthiopie, et a exprimé la volonté de la Norvège d'explorer de nouveaux partenariats dans ces domaines.

Sur les questions régionales et stratégiques, M. Christensen a déclaré que la Norvège reconnaissait les priorités nationales de l'Éthiopie, notamment l'importance de l'accès à la mer pour le développement à long terme du pays.

« Nous sommes pleinement conscients de l'importance de l'accès à la mer pour un pays aussi vaste », a-t-il affirmé, se disant convaincu que l'Éthiopie trouvera des solutions durables grâce aux voies maritimes existantes et potentielles.

L'ambassadeur Christensen a souligné que le partenariat entre la Norvège et l'Éthiopie repose sur un engagement à long terme, une confiance mutuelle et des objectifs communs, en particulier en matière de résilience climatique, de développement durable et de croissance économique inclusive.