Congo-Kinshasa: Le DG de l'OCC visé par une action disciplinaire pour fautes de gestion

Le Directeur général (DG) de l'Office congolais de contrôle (OCC), Etienne Tshimanga Mutombo, est accusé par le ministre du Commerce extérieur de fautes graves de gestion. Une action disciplinaire a été ouverte en son encontre.

Selon la lettre du ministre du Commerce extérieur, julien Paluku, datée de ce vendredi 30 janvier dont une copie est parvenue à Radio Okapi, Etienne Tshimanga a mis en place un système informatique parallèle de contrôle des importations, causant une perte évaluée à plusieurs milliers de dollars américains pour l'année 2025.

Il lui est également reproché de pratiquer une gestion irresponsable des ressources humaines, mettant en péril le fonctionnement de l'Office.

Une action disciplinaire ouverte

Face à ces accusations, une action disciplinaire a été engagée contre Etienne Tshimanga Mutombo pour :

fautes de gestion lourdes,

insubordination,

mise en péril de l'Office.

Le DG dispose de 20 jours pour présenter ses moyens de défense, précise la correspondance ministérielle.

L'OCC, établissement public chargé du contrôle de la qualité des produits importés et exportés, joue un rôle stratégique dans la régulation du commerce extérieur.