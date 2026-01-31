Congo-Kinshasa: Plus de 100 familles sans abri après un violent incendie au quartier Mapendo à Goma

Plus d'une centaine de familles se retrouvent sans abri depuis deux jours dans la ville de Goma, au Nord-Kivu, à la suite d'un violent incendie qui a ravagé près de soixante maisons en planche dans la nuit de mardi à mercredi 28 janvier, au quartier Mapendo, situé à l'est de la ville.

Les premières enquêtes indiquent qu'une mauvaise manipulation d'un appareil électronique serait à l'origine du feu. Selon des témoins, l'explosion soudaine de la batterie d'un appareil dans l'un des ménages aurait déclenché les flammes, qui se sont rapidement propagées aux habitations voisines, construites très proches les unes des autres.

Alertées, les équipes de la protection civile ont tenté de maîtriser l'incendie. Toutefois, leur intervention a été fortement limitée par l'étroitesse des voies d'accès, compliquant l'acheminement du matériel de secours.

Un lourd bilan humain et matériel

Plusieurs sources estiment que plus de 300 personnes ont été affectées par cet incendie. Si les occupants ont réussi à sauver leurs vies, la quasi-totalité de leurs biens a été réduite en cendres. La majorité des sinistrés ont trouvé refuge chez des voisins ou des proches, en attendant une assistance plus conséquente.

Depuis jeudi matin, certains sinistrés ont commencé à reconstruire des abris de fortune pour loger provisoirement leurs familles.

Cette initiative a été rendue possible grâce à l'appui d'un individu de bonne foi, qui a remis à chaque ménage touché 20 tôles et 10 sacs de ciment, en signe de solidarité et de compassion.

Un drame récurrent

Les incendies de ce type sont récurrents dans la ville de Goma, où de nombreux quartiers sont constitués de maisons en planches, collées les unes aux autres. Deux véhicules, cinq bureaux, une station-sercvice et plusieurs maisons en bois ont été consumés dans deux incendies survenus, jeudi 4 septembre 2025, dans la ville.

Un peu plus d'un mois plus tard, cinq personnes ont été calcinées, deux autres grièvement blessées et des dégâts matériels importants enregistrés après un incendie survenu dans deux maisons voisines. C'était le 12 août au quartier Kyeshero sur l'avenue Abattoir dans la commune de Goma.

Face à ce nouveau drame, les dirigeants locaux appellent la population au respect strict des normes urbanistiques, afin de réduire les risques d'incendie et de faciliter l'intervention des services de secours en cas de sinistre, dans cette ville sous occupation rebelle depuis une année.