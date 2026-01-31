Congo-Kinshasa: Regard sur l'an un de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion de l'AFC/M23

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la conférence sur les investissements.

En effet, une conférence consacrée à la préparation à l'investissement s'est tenue mercredi 28 janvier à Kinshasa, avec une ambition claire : attirer davantage d'investisseurs et mieux outiller les entreprises congolaises pour accéder aux financements. L'initiative est pilotée par l'organisation américaine Congo River Capital (CORICAP), avec le soutien de l'ambassade des États-Unis.

Pour les organisateurs, un pays comme la RDC qui veut se développer, a besoin d'investisseurs et des capitaux. Or, en 2024 par exemple, le pays de Lumumba n'a capté que 0,2% de tout le capital-risque dirigé vers le continent Africain. C'est ainsi que les organisateurs se fixent pour objectif, avec les entrepreneurs congolais, de changer la situation et de combler cet écart de financement.

Les participants, en majorité des responsables d'entreprises et des banques, ont salué cette initiative qui consiste à orienter les entreprises congolaises à saisir les opportunités qui leur sont offertes.

À travers cette conférence, les États-Unis et les entrepreneurs congolais réaffirment leur engagement à promouvoir le développement économique de la République Démocratique du Congo.

1er sujet : L'an un de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion de l'AFC/M23 ;

2ème sujet : Tragédie à Ngiri-Ngiri : Plusieurs personnes interpellées après l'assassinat par arme blanche d'un élève de 16 ans de l'école Ange Raphaël.

3ème sujet : Crise en RDC : le dialogue comme voie royale pour sa résolution.

Invités :

-Dieudonné Mushagalusa, coordonnateur national du Panel des experts de la société civile et porte-parole du Consortium des ONG des Droits de l'Homme en RDC.

-Bernadette Kamango, journaliste indépendante. Ele est défenseuse des droits de femmes, elle est également autrice d'ouvrage sur la lutte contre les Violence basées sur le genre.

-Et en ligne depuis Bruxelles, Capitale de la Belgique, Hubert Leclercq, Journaliste au Journal La Libre Belgique.

