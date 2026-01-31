Cote d'Ivoire: Recrutement fictif - Le Ministère des Eaux et Forêts met en garde contre les arnaques

30 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Ministère des Eaux et Forêts a mis en garde, ce jeudi 29 janvier 2026, contre la diffusion d'informations mensongères annonçant l'ouverture d'un prétendu concours exceptionnel de recrutement d'agents techniques pour l'année 2026. Dans un communiqué officiel, l'administration a tenu à préciser qu'aucun concours de recrutement n'a été lancé à ce titre.

Selon le Ministère, la seule procédure de recrutement en cours concerne le concours de l'année 2024, dont le déroulement se poursuit strictement selon le calendrier officiel établi par l'administration. Toute annonce prétendant le contraire relève donc de fausses informations susceptibles d'induire en erreur les candidats potentiels.

Face à cette désinformation, le Ministère appelle les populations à redoubler de vigilance et à ne se fier qu'aux canaux officiels pour toute information relative aux procédures de recrutement. Les citoyens sont également invités à signaler toute tentative d'escroquerie ou de manipulation afin de protéger les postulants et de préserver la crédibilité du service public.

Le communiqué réaffirme par ailleurs l'engagement du Ministère des Eaux et Forêts envers les principes de transparence, d'équité et de légalité dans toutes ses procédures de recrutement. Ces principes, souligne le Ministère, restent au coeur de ses actions pour garantir un accès juste et sécurisé aux emplois au sein de l'administration.

Ce communiqué signé par le Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux et Forêts, le Conservateur Général Zouzou, et l'Ingénieur Général Mailly Elvire-Joëlle constitue une mise en garde. Et intervient dans un contexte où de fausses annonces de recrutement se multiplient dans le pays, ciblant particulièrement les jeunes en quête d'opportunités professionnelles. Le Ministère réitère ainsi son appel à la prudence et à la vigilance face aux informations circulant sur les réseaux sociaux et autres canaux non officiels.

