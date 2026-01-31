Cote d'Ivoire: Éducation - Un nouveau lycée français ouvre ses portes à Abatta

La commune de Cocody a franchi une nouvelle étape dans son développement éducatif avec la mise en service du lycée français d'Abatta, le mercredi 28 janvier 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, diplomatiques et coutumières.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment des représentants de la chefferie traditionnelle locale, un adjoint au maire, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, ainsi que des responsables de l'encadrement des établissements privés, témoignant de l'intérêt suscité par ce projet.

Implanté sur un espace de près de 7 000 m², ce nouvel établissement, qui ambitionne de répondre à une demande croissante de continuité pédagogique et d'enseignement international, peut accueillir au moins un millier d'apprenants. Il propose un parcours scolaire allant de la petite enfance jusqu'à la fin du cycle secondaire.

Au-delà des infrastructures, le projet pédagogique, qui intègre précocement les technologies éducatives, notamment la robotique, ainsi que l'introduction de langues stratégiques dès les premières années de scolarité, traduit une volonté d'anticiper les mutations du système éducatif mondial.

Dans un contexte où la continuité du parcours scolaire demeure un enjeu majeur pour de nombreuses familles, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de structuration durable de l'offre éducative.

Le fondateur dudit lycée, Roger Agnini Agnini, porte une vision profondément ancrée dans la transmission du savoir et la promotion d'une éducation accessible et de qualité. Son engagement s'inscrit dans une démarche à la fois personnelle et sociétale, nourrie par un héritage familial fortement lié à l'enseignement et à la formation des jeunes générations.

Au-delà du cadre académique, l'établissement mise également sur le développement global de l'élève, à travers une offre périscolaire diversifiée, allant des disciplines sportives aux activités artistiques, en passant par les clubs technologiques et linguistiques.