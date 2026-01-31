Afrique de l'Ouest: Tensions diplomatiques - La Côte d'Ivoire convoque l'ambassadeur du Niger à Abidjan

Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Niger ont connu une brusque détérioration ce vendredi 30 janvier 2026.

Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur du Niger en poste à Abidjan, à la suite de propos jugés particulièrement graves et contraires aux règles diplomatiques, émanant des plus hautes autorités nigériennes.

Reçue au cabinet de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères, la représentante diplomatique du Niger s'est vu exprimer la vive indignation des autorités ivoiriennes. Selon Abidjan, ces déclarations portent atteinte à l'honneur et à la dignité du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, ainsi qu'à celle du peuple ivoirien dans son ensemble.

Dans un communiqué officiel, le gouvernement ivoirien a tenu à rappeler son engagement constant en faveur de la paix, du dialogue et de la fraternité, principes qui orientent sa politique étrangère, en particulier avec les pays de la sous-région. Les autorités soulignent également les efforts continus consentis pour préserver des relations cordiales avec le Niger, fondées sur une coopération ancienne et une solidarité mutuelle.

Cependant, Abidjan estime que certains propos et attitudes récents dépassent les limites acceptables et risquent de compromettre sérieusement les relations entre les deux États. À l'issue de l'entretien, une note de protestation officielle a été remise à l'ambassadeur nigérien, afin qu'elle soit transmise aux autorités de Niamey.

Le gouvernement ivoirien affirme suivre de près l'évolution de la situation et n'exclut pas de prendre « toutes les mesures qui s'imposent » si ces tensions venaient à se prolonger.

Cette convocation marque un moment sensible dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Niger, jusqu'ici caractérisées par une coopération étroite et des échanges réguliers. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de cette crise diplomatique sans précédent.