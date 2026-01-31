Afrique: Football africain - Patrice Motsepe annonce des réformes strictes pour protéger l'intégrité de la CAF

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a réaffirmé ce vendredi 30 janvier 2026 sa volonté ferme de défendre l'intégrité, la crédibilité et le rayonnement international du football africain ainsi que des compétitions organisées par la CAF.

Dans un communiqué officiel, le dirigeant du football continental n'a pas caché sa profonde déception après les « incidents inacceptables » qui ont marqué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Tout en prenant acte de la décision rendue le mercredi 28 janvier 2026 par la Commission de discipline de la CAF, Dr Motsepe a rappelé son attachement au respect strict des décisions prises par les organes juridictionnels de l'institution.

« Je reste pleinement engagé, aux côtés du Comité exécutif de la CAF et des présidents des 54 associations membres, à protéger et à renforcer l'intégrité et la crédibilité du football africain », a-t-il déclaré avec fermeté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette optique, le président de la CAF a annoncé la tenue prochaine d'une réunion du Comité exécutif (COMEX), la plus haute instance décisionnelle de l'organisation en dehors de l'Assemblée générale. Cette rencontre aura pour but de revoir en profondeur les règlements de la CAF, notamment le Code disciplinaire, afin de garantir que les instances judiciaires disposent de moyens suffisants pour prononcer des sanctions réellement dissuasives en cas de manquements graves.

Dr Patrice Motsepe a également mis en lumière les avancées réalisées ces dernières années pour renforcer la qualité et l'indépendance de l'arbitrage africain. Il a assuré que des ressources financières additionnelles, ainsi qu'un appui technique accru, seront déployés pour permettre aux arbitres africains, aux opérateurs VAR et aux commissaires de match d'atteindre les standards internationaux les plus élevés.

« Il est primordial que nos arbitres soient reconnus pour leur impartialité, leur équité et leur niveau d'excellence », a-t-il souligné, se montrant optimiste quant à l'avenir du football africain à l'issue des réformes engagées.