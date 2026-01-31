Congo-Kinshasa: Ouverture à Gemena dans le Sud-Ubangi de la 2e édition du festival culturel « Bana Ubangi »

30 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, vibre depuis ce vendredi 30 janvier 2026 au rythme de la deuxième édition du festival culturel « Bana Ubangi ». Prévue pour durer trois jours, cette manifestation vise à cimenter l'identité des peuples de l'Ubangi et à offrir une vitrine aux talents artistiques de cette partie de la République démocratique du Congo.

Organisé par le Groupe « Linzabe » pour la mobilisation culturelle (GLM-C), ce rendez-vous se veut un espace de valorisation du patrimoine immatériel et de promotion de la paix à travers la culture.

Promouvoir les talents locaux malgré les défis

Jusqu'au 31 janvier, le festival accueillera diverses expressions artistiques allant de la musique traditionnelle aux danses folkloriques, en passant par l'artisanat local. Pour Serge Linzabe, président du GLM-C, l'objectif est clair : renforcer le sentiment d'appartenance à une culture commune et dynamique.

Cependant, l'organisation de cet événement d'envergure ne se fait pas sans embûches. Le comité organisateur pointe du doigt plusieurs obstacles majeurs.

« Les défis sont énormes. Il y a d'abord le problème de sponsoring et de moyens financiers. Nous avons aussi des difficultés liées aux infrastructures pour accueillir dignement tous les artistes et le public. Mais malgré cela, notre détermination reste intacte pour valoriser notre riche patrimoine », explique Serge Linzabe.

Un levier pour le rayonnement de la région

Au-delà de l'aspect festif, le festival « Bana Ubangi » se positionne comme un outil de développement. En mettant en lumière les richesses du Sud-Ubangi, les organisateurs espèrent attirer l'attention sur le potentiel touristique et créatif du Nord-Ouest de la RDC.

La population de Gemena est invitée à participer massivement à ces trois jours de festivités qui se clôtureront ce dimanche, dans l'espoir que cette édition marque un tournant pour la pérennisation de ce grand rassemblement culturel.

