Gabon: 'Pensons au développement de nos villages, car ils ne pourront vivre que par notre contribution.'

Le développement de nos villages ne tombera jamais du ciel. Nulle part dans le monde, un village ne s'est développé uniquement grâce aux discours, aux promesses ou à l'attente passive. Partout où les communautés ont progressé, ce sont d'abord les habitants eux-mêmes qui ont décidé de se lever, d'agir et de prendre leur destin en main.

Nos villages ne peuvent vivre, évoluer et se relever que par l'engagement sincère de leurs propres fils et filles. Sans notre contribution, ils s'éteignent lentement, dans le silence et l'oubli.

Penser au développement de nos villages, c'est comprendre une vérité simple mais puissante : nous sommes la première richesse. Plus que l'argent, ce sont l'énergie humaine, les compétences, le temps donné, la solidarité et l'amour du terroir qui transforment durablement un village.

Dans plusieurs régions du Rwanda, par exemple, ce sont les habitants eux-mêmes qui ont reconstruit leurs villages après le drame, en créant des coopératives agricoles, des écoles communautaires et des centres de formation.

En Inde, certains villages autrefois enclavés se sont modernisés grâce aux initiatives locales : construction de petites entreprises, développement de l'artisanat, investissement collectif dans l'éducation des enfants. Ces villages n'ont pas attendu des sauveurs ; ils ont commencé avec ce qu'ils avaient.

Nos villages ne demandent pas la charité, ils demandent de la responsabilité. Attendre que tout vienne d'ailleurs, c'est accepter la stagnation et l'exode rural. C'est voir nos jeunes partir faute d'opportunités, nos terres rester inexploitées, nos traditions se perdre.

Agir ensemble, en revanche, c'est bâtir des solutions adaptées à nos réalités. Chaque action compte : construire une maison digne, ouvrir un petit restaurant, lancer un hôtel, créer une école privée ou communautaire, un complexe sportif, un centre de formation professionnelle, initier des activités culturelles, exploiter des champs agricoles, transformer localement nos produits. C'est ainsi que les villages se modernisent.

Regardons certains villages d'Europe ou d'Asie aujourd'hui devenus de véritables pôles touristiques ou économiques. À l'origine, ce n'étaient que de simples villages. Ce sont les habitants qui ont investi, qui ont cru en leur territoire, qui ont ouvert des commerces, valorisé leur culture, créé de l'emploi local. Résultat : les jeunes sont restés, d'autres sont revenus, et la vie a repris.

Le développement commence le jour où chacun décide de ne plus être spectateur, mais acteur. Pas dans les discours vides de sens, mais dans les actes concrets. Ouvrir des entreprises dans nos villages, c'est créer de l'emploi, c'est réduire l'exode rural, c'est redonner de l'espoir. C'est dire à nos enfants : « Tu peux réussir sans renier tes origines. »

En contribuant aujourd'hui, nous assurons demain. Des villages vivants, organisés et attractifs sont possibles si nous comprenons, avec sagesse et lucidité, que leur survie et leur progrès reposent d'abord sur nous. Penser développement, c'est agir localement pour bâtir un avenir commun, digne et durable.

La politique a détruit nos villages et réussit a nous cogner les têtes les uns les autres .