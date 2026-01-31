Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 janvier 2026

revue de presse

CAN 2025 : Dakar multiplie les démarches pour la libération des supporters sénégalais arrêtés au Maroc

Au Sénégal, la victoire historique des Lions à la Coupe d’Afrique des nations 2025 continue d’être célébrée, mais elle s’accompagne aussi d’un dossier sensible sur le plan diplomatique. Dix-huit supporters sénégalais interpellés à Rabat à l’issue de la finale disputée le 18 janvier restent au cœur des préoccupations des autorités.

Face à cette situation, le gouvernement sénégalais assure avoir engagé des démarches juridiques et diplomatiques de haut niveau afin d’obtenir leur libération rapide. [Source Afrik.com]

Guinée-Bissau: L'opposant Domingos Simoes Pereira a été libéré

Un peu plus de deux mois après le coup d'État du 26 novembre en Guinée Bissau, un climat de détente semble s'installer dans le pays. Ce vendredi 30 janvier, les militaires au pouvoir ont notamment accepté de libérer l'opposant Domingos Simoes Pereira, le leader du PAIGC qui avait été arrêté le jour du putsch. Sa remise en liberté a été obtenue grâce à la médiation du ministre sénégalais de la Défense. [Source RFI]

Nigéria : Le torchage de gaz atteint 204 milliards de pieds cubes en 2025

Le Nigeria a brûlé 203,9 milliards de pieds cubes standard (SCF) de gaz en 2025, selon le rapport annuel de la Commission nigériane de réglementation du secteur pétrolier en amont (NUPRC), alors même que le taux d’utilisation du gaz dans le pays dépasse 92 %. Ce niveau de torchage, qui représente 7,54 % de la production totale rapportée, soulève des interrogations sur les pertes économiques et les impacts environnementaux liés à la combustion du gaz associé aux opérations pétrolières. [Source beninwebtv]

Investissements : Libreville accueille la 5ᵉ édition du Club Afrique Développement

Réunis les 29 et 30 janvier 2026 à Libreville, décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques africains ont pris part à la 5ᵉ édition du Club Afrique Développement (CAD). Placée sous le thème « Gabon : Terre d’opportunités », cette rencontre stratégique a mis en lumière l’attractivité du pays et la volonté des autorités de positionner le Gabon comme une destination d’investissement de premier plan en Afrique centrale. [Source GabonMediaTime]

Cote d'Ivoire - Outrage à Aïcha Koné : 2 ans de sursis requis contre une dame

Le ministère public a requis, ce vendredi 30 janvier 2026, 24 mois de prison avec sursis contre Kouyaté Koumba, une femme de 68 ans, reconnue coupable d’outrage envers l’icône de la musique ivoirienne Aïcha Koné.

Ce procès, qui opposait deux figures liées par une enfance commune, portait sur des propos jugés outrageants diffusés sur les réseaux sociaux par la prévenue, Kouyaté Koumba, à l’encontre de celle que l’on surnomme « la diva de la musique ivoirienne ».

Pour Aïcha Koné, dont la carrière internationale dépasse les 50 ans, le seuil de tolérance a été franchi. À la barre, l’artiste a expliqué avoir porté plainte pour laver son honneur et protéger sa dignité face à des accusations graves portées contre elle sur les réseaux sociaux. [Source Apanews]

Algérie – Reforme du code électoral : Le parti présidentiel pour un vote majoritaire

En Algérie, les partis de la coalition présidentielle, le FLN, le RND, le Mouvement El Bina et le Front El Mostakbal poursuivent leurs concertations autour du projet d’amendement de la Constitution et du projet de loi organique portant régime électoral, en vue des prochaines élections locales et législatives.

Ils proposent notamment l’adoption du scrutin majoritaire à un tour pour les élections locales, afin de mettre fin au mode proportionnel jugé responsable de blocages et de l’absence de majorités claires dans les Assemblées populaires communales. Ces propositions doivent être transmises à la présidence de la République au plus tard le 31 janvier, avant leur examen par le Conseil des ministres, puis leur transmission au Parlement pour débat et adoption. [Source Africa 24]

Éthiopie : A Mekele, la population redoute un retour du conflit au Tigré

Depuis plusieurs jours, des habitants font la queue devant les banques et les agences aériennes, craignant une nouvelle paralysie des services essentiels. Pour beaucoup, la situation rappelle les années de siège, lorsque les télécommunications, les services bancaires et les liaisons aériennes avaient été totalement interrompus.

« La peur aujourd’hui, c’est que la guerre recommence », confie Hiluf Berhe, enseignant universitaire à Mekele. Il redoute un retour à l’isolement total du Tigré, avec la fermeture des routes, l’impossibilité de transférer de l’argent et des restrictions de déplacement. [Source Africanews]

Un guide à l’éducation médiatique pour les créateurs de contenus dévoilé : pourquoi c'est un enjeu majeur en Afrique

L’Unesco a présenté jeudi 29 janvier sa collaboration avec Google au Sommet africain des créateurs de Lagos. Les deux groupes travaillent depuis 2024 sur un guide à l’éducation médiatique destiné aux créateurs de contenu, ou influenceurs, partout dans le monde. Le guide devrait être publié au printemps et se veut adaptable aux situations sociales et politiques propres aux différents pays où se situent les créateurs. L’Afrique, elle, représente un marché unique et privilégié pour le projet. [Source Africa Radio]

Mahamadou Hawa Gassama, le député malien devenu l’« incarnation des tensions entre Bamako et Abidjan »

Trois ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA (7 600 euros) d’amende. C’est la lourde peine prononcée, vendredi 30 janvier, par le tribunal de première instance d’Abidjan à l’encontre du député malien Mahamadou Hawa Gassama. Membre du Conseil national de transition, l’organe législatif du régime militaire malien, le prévenu est apparu les traits tirés, en boubou brun clair et kufi (bonnet) noir, au premier rang du banc des accusés. [Source Le Monde Afrique]

Poursuite des efforts pour ramener la paix en RDC

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué vendredi une visite de travail à Kigali dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Un accord de paix a été signé entre la RDC, le Rwanda et les miliciens du M23. Une paix qui n’est pas encore une réalité.

Le Togo joue le rôle de médiateur au nom de l’Union africaine. [Source Togonews]



