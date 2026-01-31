La Haute Cour constitutionnelle a doublement opposé une fin de non-recevoir à la saisine du « Fihombonam-be ny Mpitolona » et à la requête de la « Génération Mpitolona », reçues et enregistrées le même jour à Ambohidahy.

Demande d'audit. La HCC a déclaré « irrecevable » la saisine du « Fihombonam-be ny Mpitolona » aux fins d'une demande d'audit en date du 16 janvier 2026. Le groupe susnommé réclame effectivement « l'audite (avec un e) de tout l'argent emprunté par Madagascar auprès de la Banque mondial (sans e) et du FMI avant l'entrée en fonction du président de la Refondation (PRRM) ». Lequel n'a pas tout à fait tort de prôner la malgachisation de l'enseignement, à en juger par les fautes d'orthographe commises par le groupe des « Mpitolona » dans la lettre de saisine rédigée en malgache et citée texto dans la Décision rendue avant-hier à Ambohidahy.

Défaut de qualité. Il est rappelé dans la Décision en date du 29 janvier 2026 que « les particuliers n'ont pas accès direct au juge constitutionnel sauf en matière de contestations électorales en tant que candidats et en matière de question préjudicielle de constitutionnalité ». La HCC fait remarquer que « l'audit sur les finances publiques que demande le « Fihombonam-be ny Mpitolona » ne rentre pas dans les attributions bien délimitées de la Haute Cour constitutionnelle ; que, de plus, dans cette demande, le « Fihombonam-be ny Mpitolona », groupe d'entités composé de citoyens, militants, ne justifie pas de qualité pour la saisine directe de la Haute Cour de céans. En conséquence, « aussi bien au regard de son objet, qu'en raison du défaut de qualité de son auteur, la présente saisine ne peut être accueillie ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Demande de destitution. La requête de la « Génération Mpitolona », reçue et enregistrée le même jour du 16 janvier 2026 au greffe de la HCC, a également été déclarée « irrecevable ». La plateforme de GEN X, Y, Z, Y plus a effectivement demandé l'annulation des résultats officiels des élections législatives du 29 mai 2024 concernant les 80 députés IRMAR, ainsi que leur destitution. L'Arrêt rendu avant-hier se réfère à l'article 120 de la Constitution qui dispose, en son dernier alinéa, que « les Arrêts et Décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. I

ls s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles ». La requête tendant à remettre en cause l'Arrêt n° 31-HCC/AR du 27 juin 2024, « la demande de destitution des 80 députés élus au nom du parti politique d'Andry Rajoelina ne peut qu'être déclarée irrecevable », selon la HCC. Aucun recours contre cet Arrêt n'est possible, comme c'est aussi le cas de la Décision déboutant le « Fihombonam-be ny Mpitolona ».