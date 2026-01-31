Madagascar: Marc Ravalomanana - « Une feuille de route, seul gage de stabilité »

L'ancien président de la République, Marc Ravalomanana, ne décolère pas face à la tournure des événements politiques.

Mercredi dernier, en marge d'une rencontre avec les émissaires de l'Union africaine (UA), le patron du Tiako i Madagasikara (TIM) a réitéré sa position : le pays navigue en eaux troubles, hors du cadre constitutionnel strict. Pour lui, seule une nouvelle feuille de route peut stabiliser la transition.

Nuance. Le constat est sans appel pour « Dada ». Selon Marc Ravalomanana, Madagascar traverse une période de flou juridique qui ne dit pas son nom. Recevant tour à tour les délégations de la SADC et de l'Union africaine, l'ancien chef de l'État a tenu à apporter une nuance sémantique et juridique de taille sur la situation actuelle du pays. « Comme je l'ai dit hier lors de ma rencontre avec la SADC, nous sommes actuellement en dehors de la Constitution et nous avons besoin d'un cadre légal pour pouvoir mettre en place un gouvernement de transition », a-t-il martelé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dangereux. Pour l'ancien président, il ne s'agit pas de parler d'illégalité totale, mais de souligner un décalage manifeste avec la Loi fondamentale. Il précise ne pas qualifier la situation d'anticonstitutionnelle, mais « en dehors de la Constitution », visant ainsi les récentes décisions de la Haute Cour constitutionnelle. Selon lui, la vacance de la présidence aurait dû obéir à un mécanisme de remplacement clairement défini par les textes.

Faute de dispositif adéquat, la HCC aurait alors opté pour une solution extra-constitutionnelle. Marc Ravalomanana estime que l'enchaînement de ces décisions, allant de la prolongation du délai électoral de 60 jours à la nomination de quatre présidents non prévus par la loi, constitue un précédent dangereux. Face à ces dérives, il juge insuffisant de gouverner par de simples arrêts de la Cour d'Ambohidahy et plaide pour l'adoption d'un cadre légal consensuel, estimant qu'une « feuille de route » s'impose pour sortir de l'impasse, dans un contexte politique déjà sous tension.