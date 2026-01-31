Madagascar: Le Mouvement AVI - Une grande rencontre nationale de ses élus prévue à Ivato

31 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le parti politique AVI- Asa Vita Ifampitsarana a tenu un point de presse avant-hier pour annoncer l'organisation d'une grande rencontre nationale de ses élus, prévue le vendredi 20 février 2026 à partir de 9 heures, au CCI Ivato.

Selon le porte-parole du parti, le député Liva Zavamanitra Andriamiharivolamena, « près de 1 000 élus, dont des députés, des maires et des conseillers municipaux, sont attendus à cet événement d'envergure nationale », a-t-il précisé.

Ligne politique. Il a fait savoir que cette rencontre vise principalement à renforcer la cohésion et l'engagement des élus autour de la ligne politique du parti, dans un contexte national marqué par des défis économiques, sociaux et institutionnels majeurs. Elle servira également de cadre pour sensibiliser les responsables élus aux orientations stratégiques du parti face à la situation actuelle du pays.

À cette occasion, le parti présentera officiellement son programme intitulé « Madagasikara miorina amin'ny harem-pirenena », qui signifie littéralement « Madagascar bâti sur ses richesses nationales », axé sur la refondation nationale, la relance économique, la valorisation durable des ressources nationales et le renforcement de la souveraineté économique.

Le porte-parole a par ailleurs rappelé que « le parti AVI s'est doté d'un nouveau bureau dirigeant à l'issue de son congrès national tenu le 26 septembre 2025 ». Fort de ses 28 années d'existence, le parti réaffirme, à travers cette grande rencontre, sa volonté de jouer pleinement son rôle dans la construction d'un Madagascar stable, prospère et souverain.

