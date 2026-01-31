Le jeudi 29 janvier dernier, les assises régionales pour la relance économique ont été lancées au 6e étage de l'Hôtel de la Poste à Antsiranana. Initiée par le ministère de l'Économie et des Finances (MEF), en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) ainsi que l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), cette rencontre est financée par la Banque mondiale à travers le projet PIC et par l'Union européenne.

La partie septentrionale de Madagascar constitue un pôle majeur de circulation des capitaux, grâce à sa situation stratégique et à son dynamisme. D'ailleurs, les discours des autorités locales, notamment celui du chef de région par intérim, Jafimajo, ont mis en lumière ce potentiel. Cette dynamique a également été soulignée par les participants, composés d'opérateurs économiques, de propriétaires de petites et moyennes entreprises et d'investisseurs. L'optique est de redresser l'économie de Madagascar, et plus particulièrement celle de la province d'Antsiranana, en construisant un socle solide de partenariat public-privé. « L'objectif est également de restaurer la confiance des investisseurs et de relancer l'investissement... », ont précisé les organisateurs. La province d'Antsiranana aspire ainsi à une économie prospère et florissante, et cette assise permettra aux acteurs du secteur de s'engager pleinement pour atteindre cette vision.

Par ailleurs, la question de la résilience économique face à l'introduction des nouvelles technologies a été soulevée. La digitalisation, dans tous les domaines, se révèle être un catalyseur majeur de développement et d'efficacité. En conséquence, la Grande Île, et la province d'Antsiranana en particulier, gagneraient à concevoir une structure économique intégrée aux dynamiques mondiales... Autrefois, la leçon de géographie en classe de terminale présentait l'industrie comme quasi inexistante à Madagascar. Aujourd'hui, cette perception appartient au passé. Le gouvernement, par le biais du département compétent, déploie des actions concrètes pour revitaliser l'industrie et moderniser le secteur secondaire. Cette démarche vise à restaurer à la province d'Antsiranana son statut industriel d'autrefois, attesté par l'histoire entre 1950 et 1990.

Enfin, les assises organisées à l'extrémité nord du pays ont permis de formuler des résolutions et des perspectives répondant aux attentes des participants, ouvrant la voie à un développement durable et inclusif pour la province et pour Madagascar dans son entièreté.