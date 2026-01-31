Madagascar: Cuisson propre - 97 % des ménages au charbon, 200 000 ha de forêts perdus chaque an

31 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Madagascar veut tourner la page du charbon. La promotion des énergies propres s'impose désormais comme une priorité nationale.

Un atelier réunissant les partenaires techniques et financiers (PTF) engagés dans la cuisson propre s'est tenu jeudi dernier à l'Amphithéâtre « La Croix » à Ampandrianomby, à l'occasion de la Journée internationale de l'énergie propre. Au centre des échanges, la présentation de la vision et du programme triennal 2026-2028 consacré à la cuisson propre à Madagascar. Pour les organisateurs, l'objectif est d'accélérer la transition des ménages vers des solutions de cuisson moins polluantes, en agissant à la fois sur les habitudes en cuisine, la protection des forêts, la santé publique et la qualité de vie. Les chiffres avancés donnent la mesure de l'urgence.

Selon les données partagées lors de l'atelier, 97 % des foyers malgaches utilisent encore le charbon de bois ou le bois de chauffe. Une dépendance qui se traduit par une déforestation estimée à 200 000 hectares par an, et par environ 18 000 décès annuels liés à l'exposition aux fumées et aux gaz émis par ces combustibles. À l'horizon 2030, le risque de disparition de 25 % des forêts restantes est évoqué comme une menace majeure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Solutions multiples. Face à ce constat, les acteurs misent sur une approche structurée et diversifiée. Le dispositif est porté par la « Madagascar Clean Cooking Initiative » (MCCI), qui regroupe 53 membres répartis dans 13 régions. Six solutions principales sont mises en avant : la bioénergie, les combustibles modernes, les foyers améliorés, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), l'e-cooking et les technologies solaires. L'idée est d'élargir l'offre afin de répondre à la diversité des réalités locales, des niveaux de revenus et des besoins des ménages, tout en renforçant l'accessibilité et l'adoption progressive de ces alternatives

. Prenant la parole, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ny Ando Jurice Ralitera, a réaffirmé la volonté de l'État de travailler de concert avec les partenaires et les opérateurs du secteur pour déployer ces solutions à grande échelle. « L'objectif est simple : opérer une transition vers l'énergie propre », a-t-il insisté, en mettant en avant les bénéfices attendus pour l'environnement, la préservation des forêts, la santé des ménages et l'amélioration des conditions de vie.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.