Madagascar: Cyclone Fytia - Impact entre Tambohorano et Soalala, une traversée à Antananarivo et des centaines de milliers de sinistrés à prévoir

30 janvier 2026, à 15 heures locales, plusieurs quartiers de Mahajanga, Madagascar, sont sous les eaux. La région Boeny, plus précisément cette ville, fait face aux vents et aux fortes pluies apportés par le cyclone Fytia, qui continue de s'approcher dangereusement de la Grande île.

Les premières décisions sont prises par les autorités locales afin de sécuriser la population. La circonscription scolaire (CISCO) Mahajanga a suspendu les cours depuis hier après-midi. D'autres districts ont fait face aux mêmes conditions météorologiques durant l'après-midi d'hier. Les prévisions de la direction générale de la météorologie à 15 heures locales, le 30 janvier 2026, annoncent une traversée de Madagascar d'Ouest en Est en passant par les hautes terres centrales, dont Antananarivo, après un atterrissage entre Tambohorano et Soalala dans la nuit d'hier ou très tôt ce matin, au stade de cyclone.

Fort. La direction générale de la météorologie du pays a décrété l'avis d'alerte jaune pour les régions Boeny, Melaky et Betsiboka. L'avis d'alerte verte est par ailleurs lancé pour les régions Bongolava, Itasy, Alaotra-Mangoro et Analamanga, ainsi que pour le district d'Ambatolampy. Les mêmes prévisions cycloniques annoncent que le système s'accompagne de fortes pluies (50 à 150 mm en 24 heures).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les risques d'inondations, de crues, de glissements de terrain ainsi que de dégradation des routes sont à craindre pour les régions et districts concernés. Côté prévisions des bilans, ils sont lourds, tant sur les dégâts humains que matériels. L'on fait état de 175 493 personnes probablement sinistrées, 41 784 cases probablement inondées, 6 168 cases probablement détruites, 10 282 ha de rizières probablement inondées et 1 843 ha de rizières probablement détruites.