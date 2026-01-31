Madagascar: Jirama / Branchements illicites et vols d'électricité - 100 milliards d'ariary annuels de manque à gagner, début des opérations de contrôle le 2 février

31 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Les branchements électriques illicites et les vols d'électricité sont à l'origine de plus de 100 milliards d'ariary de manque à gagner pour la JIRAMA chaque année. C'est un fléau que la société nationale d'électricité et d'eau n'est jamais parvenue à éradiquer jusqu'ici.

À partir du lundi 2 février et pour une période de trois mois, des opérations de contrôle et d'investigation seront menées sur le terrain afin de déceler les branchements suspects par lesquels sont opérés les vols d'électricité. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de redressement de la société nationale d'électricité et d'eau, la JIRAMA. Ainsi, des équipes composées d'agents sous l'autorité du ministère en charge de l'Énergie sont chargées des contrôles sur le terrain à partir de lundi prochain. Conformément au décret n°2016-1307 du 25 octobre 2016 portant contrôle et répression des pratiques frauduleuses de vol d'énergie, ces équipes sont habilitées à pénétrer librement et sans avertissement préalable - mais toutefois aux heures fixées par la loi - dans les maisons, résidences, bureaux, locaux ou établissements utilisant l'énergie électrique de la JIRAMA.

Délai d'une semaine

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les fraudes et vols d'énergie font partie des causes de la dégradation de la qualité du service offert par la JIRAMA, notamment la baisse de la tension électrique. Par ailleurs, la situation ne permet pas à la société de procéder à de nouveaux raccordements au réseau électrique de la JIRAMA, totalement saturé. Dans le cadre de cette opération de contrôle, le directeur général par intérim de la JIRAMA, le général Hajatiana Rasolomanana, a fait savoir qu'un délai d'une semaine sera accordé aux abonnés ou à toute autre personne, y compris des agents de la JIRAMA ayant fourni ou permis de fournir du courant électrique (ou de l'eau) en recourant à des pratiques frauduleuses, pour procéder au débranchement de ces systèmes d'alimentation frauduleux. Ceux-ci, en cas de constatation des faits, feront l'objet d'une suspension immédiate de la fourniture d'énergie, et les auteurs des fraudes, passibles des sanctions prévues par les réglementations en vigueur.

À noter que les agents en charge des contrôles seront munis d'un badge et d'un ordre de mission en bonne et due forme.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.