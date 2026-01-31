Les branchements électriques illicites et les vols d'électricité sont à l'origine de plus de 100 milliards d'ariary de manque à gagner pour la JIRAMA chaque année. C'est un fléau que la société nationale d'électricité et d'eau n'est jamais parvenue à éradiquer jusqu'ici.

À partir du lundi 2 février et pour une période de trois mois, des opérations de contrôle et d'investigation seront menées sur le terrain afin de déceler les branchements suspects par lesquels sont opérés les vols d'électricité. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de redressement de la société nationale d'électricité et d'eau, la JIRAMA. Ainsi, des équipes composées d'agents sous l'autorité du ministère en charge de l'Énergie sont chargées des contrôles sur le terrain à partir de lundi prochain. Conformément au décret n°2016-1307 du 25 octobre 2016 portant contrôle et répression des pratiques frauduleuses de vol d'énergie, ces équipes sont habilitées à pénétrer librement et sans avertissement préalable - mais toutefois aux heures fixées par la loi - dans les maisons, résidences, bureaux, locaux ou établissements utilisant l'énergie électrique de la JIRAMA.

Délai d'une semaine

Les fraudes et vols d'énergie font partie des causes de la dégradation de la qualité du service offert par la JIRAMA, notamment la baisse de la tension électrique. Par ailleurs, la situation ne permet pas à la société de procéder à de nouveaux raccordements au réseau électrique de la JIRAMA, totalement saturé. Dans le cadre de cette opération de contrôle, le directeur général par intérim de la JIRAMA, le général Hajatiana Rasolomanana, a fait savoir qu'un délai d'une semaine sera accordé aux abonnés ou à toute autre personne, y compris des agents de la JIRAMA ayant fourni ou permis de fournir du courant électrique (ou de l'eau) en recourant à des pratiques frauduleuses, pour procéder au débranchement de ces systèmes d'alimentation frauduleux. Ceux-ci, en cas de constatation des faits, feront l'objet d'une suspension immédiate de la fourniture d'énergie, et les auteurs des fraudes, passibles des sanctions prévues par les réglementations en vigueur.

À noter que les agents en charge des contrôles seront munis d'un badge et d'un ordre de mission en bonne et due forme.