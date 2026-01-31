Madagascar: Badminton / Championnat d'Afrique - Madagascar alignera quatre joueurs

Madagascar fera partie des nations présentes au Championnat d'Afrique de badminton, qui se tiendra du 9 au 15 février à Gaborone, au Botswana. La Grande île alignera quatre joueurs, en l'occurrence Irina Razakasoavina et Tokinirina Razafimandimby, alias « Joy », tous deux issus du club Mb2all, Herizo Rakotoarinivo de l'Abc Vakinankaratra, ainsi que Lalaina Ramanana Rahary, expatrié vivant à Lyon. Ce dernier avait déjà défendu les couleurs nationales lors de l'édition précédente à Douala, où il avait atteint les huitièmes de finale.

Cette participation est le fruit d'un engagement personnel des badistes. Faute de moyens institutionnels, ils ont pris en charge leurs frais de déplacement et d'inscription. Les démarches de visa sont déjà effectuées, il ne reste plus qu'à confirmer le billet d'avion d'un des joueurs, selon les explications du président de la Fédération malgache de badminton, Jean Aimé Ravalison.

Le programme prévoit d'abord les épreuves par équipes, du 9 au 11 février, suivies des confrontations individuelles en simple et en double, du 12 au 15 février. Une occasion pour les représentants malgaches de mesurer leur niveau face aux meilleurs du continent et de gagner en expérience.

Dans le cadre de cette sortie, les représentants de la Fédération et les joueurs ont été reçus par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, hier dans son bureau à Ambohijatovo. Celui-ci a exprimé son soutien et encouragé les athlètes à défendre les couleurs nationales avec fierté.