Madagascar: Judo / Grand Slam de Paris - Laura, Zo, Sanda, Lova et Michael au rendez-vous

Cinq judokas malgaches, dont trois de la diaspora et deux en provenance de Madagascar, fouleront le tatami de l'Accor Arena de Paris les 7 et 8 février à l'occasion du Grand Slam de judo.

C'est le coup d'envoi des compétitions internationales pour les judokas malgaches. Cinq représentants de la Grande Île seront au rendez-vous à l'Accor Arena les 7 et 8 février prochains. Aina Laura Rasoanaivo Razafy et Zo Hajanirina Andriambololona, deux sociétaires du Judo Club Saint-Michel Amparibe, sont engagées au Grand Slam de Paris en provenance du pays.

Multiple championne de Madagascar et ayant participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, Laura Rasoanaivo évoluera dans la catégorie des -70 kg. Elle entrera en lice le 8 février et ce n'est pas sa première expérience parisienne. Médaillée d'argent au Grand Slam de Qingdao et plusieurs fois titrée sur le continent africain, la judokate entame sa saison européenne dans la capitale française. Cette année s'annonce importante pour l'internationale malgache dans la perspective des nouvelles échéances internationales, surtout pour les circuits qualificatifs pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, prévus à partir du mois de juin.

De son côté, Zo Andriambololona, engagée chez les -78 kg, aborde ce rendez-vous parisien avec une dynamique encourageante. Récemment médaillée d'argent à l'Open d'Abidjan et sacrée à l'Open international de Saint-Denis de La Réunion, elle ambitionne de confirmer sa montée en puissance face à une opposition relevée. Elle entame actuellement une préparation intensive avec les techniciens du club et le volontaire japonais.

Trois autres judokas de la diaspora participeront aussi au Grand Slam parisien. Il s'agit d'Andrianjakavelo Sandaniaina chez les -60 kg, de Michael Jean en -66 kg et de Lova Randrianasolo chez les -81 kg. À Paris, les cinq représentants de la Grande Île auront l'occasion de mesurer leur niveau face aux meilleures judokates mondiales et de porter haut les couleurs nationales sur la scène internationale.