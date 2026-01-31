Madagascar: Dalvis - Des surprises pour ses aficionados

« Happy Birthday sortira très bientôt », a annoncé Dalvis, le lundi 26 janvier, sur sa page Facebook. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue auprès de ses fans, visiblement impatients de découvrir la nouveauté. Dans les commentaires, nombreux sont ceux qui ont interpellé l'artiste, le poussant à en dire davantage.

Pour les rassurer, le chanteur a répondu sans détour : « J'ai réservé plein de surprises. Des morceaux vont sortir. Mais pour entamer cette année, j'ai décidé de vous offrir Happy Birthday. Pourquoi ce titre ? Récemment, je venais de souffler mes bougies. Ce tube sera également dédié à tous ceux qui vont célébrer leur anniversaire. »

Une jaquette en préparation. Surnommé le prince du RnB du Nord, Dalvis a également confirmé qu'un nouvel opus est en chantier, même si le titre n'a pas encore été dévoilé. « J'ai commencé à travailler là-dessus depuis 2025. Actuellement, je suis en train de peaufiner quelques détails », a confié l'artiste. Ce cadeau permet à Dalvis de renouer avec ses aficionados. Une manière, pour lui, de rappeler qu'il est toujours présent sur la scène musicale et que le silence n'est en rien synonyme d'oubli. D'ailleurs, monsieur Mahazaka n'a visiblement pas l'intention de quitter le game de sitôt.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pérennité. Avec plus de 15 ans de carrière à son actif, Dalvis -- natif d'Antsiranana -- a fait ses premiers pas en studio entre 2003 et 2005. Le RnB s'impose très tôt comme son terrain de prédilection. Le grand public malgache le découvre à travers le titre « Izy sa zah », après avoir signé des morceaux tels que « Tsy haiko akory atao », « Contrat vaovao », « Mila numéro » ou encore « I love U ». Par la suite, il connaît un véritable tournant avec la chanson « Tô », qui le propulse sur le devant de la scène nationale. Dès lors, les organisateurs d'événements se l'arrachent et l'artiste enchaîne les grandes festivités à travers le pays.