Madagascar: Mascar Andravoahangy - Quatre morts dans un grave accident de taxi-be

Un grave accident de la circulation s'est produit hier, très tôt le matin, dans la descente de Mascar, à Andravoahangy. Un taxi-be de la ligne 141, reliant Tsarahonenana à Analakely, est entré en collision avec une charrette à bras, faisant au moins quatre morts.

Selon les premières informations recueillies sur place, deux des victimes se trouvaient sur la charrette à bras, tandis que les deux autres étaient des passagers du taxi-be. Le nombre exact de blessés n'a pas encore été communiqué, mais toutes les personnes blessées ont été évacuées vers des centres de soins. D'après les témoignages, le taxi-be aurait rencontré un problème de freinage alors qu'il descendait la pente de Mascar à vive allure.

À cette heure matinale, de nombreuses charrettes à bras circulent dans la zone pour transporter des légumes et diverses marchandises. La charrette impliquée n'a pas pu éviter le véhicule devenu incontrôlable, entraînant une collision violente. Le drame s'est déroulé en l'espace de quelques minutes. Les éléments de la police nationale se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone et effectuer les premiers constats.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Cette ligne de transport est régulièrement la cible de plaintes des usagers, qui dénoncent l'état généralement défectueux des taxis-be en circulation. Pannes répétées, abandons de passagers en cours de route : ces faits sont fréquemment signalés. Face à ce nouveau drame, la population réclame des mesures urgentes pour renforcer le contrôle technique et la sécurité du transport public.

Un autre accident à Ambohitrimanjaka. Un autre accident de la route s'est également produit hier matin à Ambohitrimanjaka, sur la nouvelle route. Une voiture légère s'est renversée sur le toit après l'éclatement soudain d'un pneu. Plusieurs personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, et ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Ces accidents successifs rappellent que le manque de prudence et l'insuffisance de l'entretien mécanique des véhicules figurent parmi les principales causes des drames routiers.