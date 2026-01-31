Après cinq semaines de mise à niveau consacrées à l'approche « One Health » (une seule santé) les acteurs sectoriels disposent désormais d'outils renforcés pour la prévention et la lutte contre les épidémies ainsi que les maladies ré- émergentes. Cette session de formation, conduite sous la houlette du secrétariat permanent du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire et du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge, a réuni les représentants de plusieurs ministères sectoriels et a constitué un cadre d'échanges approfondis autour des protocoles de surveillance sanitaire.

Organisée en mode hybride sur une période de cinq semaines, la formation a permis aux participants d'être outillés selon une approche par compétences. À l'issue des travaux, la formatrice, le professeur Ndeye Coumba Touré Kane, coordinatrice du CRFC, a souligné la portée de l'initiative : « notre plateforme de formation s'est transformée en un véritable campus du savoir, de la science et de la liberté, réunissant les acteurs principaux des niveaux aussi bien stratégiques qu'opérationnels de l'approche One Heath ».

La formation a rassemblé 26 participants issus de 11 des 14 régions du Sénégal. Selon les organisateurs, elle a mobilisé une diversité remarquable de profils, incluant des directeurs régionaux de la santé, des représentants du commandement territorial, des services vétérinaires, de l'environnement et du climat, ainsi que des acteurs de la santé humaine et de la société civile.

Pour le CRFC, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement continu des capacités engagée depuis 2018. « Pour le Crfc, cette formation est une initiative qui rentre dans la continuité de renforcement des capacités que nous avons initiées depuis 2018 avec des formations certifiantes et diplômantes et avec l'appui de beaucoup de partenaires. Et cette formation qui vient de se terminer, répond pleinement aux enjeux contemporains liés aux changements géopolitiques et aux nouvelles menaces sanitaires au long terme », a déclaré le professeur Touré Kane.

Présidant la cérémonie de clôture, le secrétaire général adjoint du gouvernement a replacé la formation dans son contexte global. « Ladite formation s'inscrit dans un contexte marqué par la complexité croissante des risques et crises sanitaires, qu'ils soient infectieux ou non infectieux. Risques et crises sanitaires liés notamment aux zoonoses émergentes, aux changements climatiques, à la dégradation et la rupture équilibre des écosystèmes. Mais également à la mondialisation des échanges », a-t-il indiqué.

Face à ces défis multiples, le ministre Lamine Sarr a insisté sur la nécessité d'une approche transversale. « La problématique de la sécurité sanitaire ne peut être traitée de manière sectorielle. Elle exige une démarche intégrée », a-t-il estimé. S'adressant aux récipiendaires, il a ajouté : « vous êtes désormais outillés à analyser des risques sanitaires complexes de manière intégrée, contribuer à la veille, à la prévention, à la détection précoce, à la gestion ordonnée des crises et au renforcement de la communication des risques ainsi qu'à l'engagement communautaire. Participer à la construction »