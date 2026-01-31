La cérémonie de dédicace du livre de Maître Sidiki Kaba, s'est tenue hier, vendredi 30 janvier 2026, en présence d'un public nombreux et diversifié. Amis, proches, universitaires, anciens ministres, figures emblématiques de la magistrature, militants des droits humains et citoyens engagés ont tenu à accompagner l'ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux et ancien Premier ministre du Sénégal lors de ce moment solennel.

Intitulé «101 Discours d'Espoir. Plaidoyer pour un monde meilleur», l'ouvrage, fort de 182 pages illustrées par de nombreuses photographies, s'inscrit dans un contexte mondial marqué par de profondes incertitudes. Entre la montée de l'unilatéralisme, les tensions géopolitiques internationales et l'expansion du terrorisme djihadiste au Sahel, Maître Sidiki Kaba appelle à une mobilisation générale pour la défense des acquis démocratiques, des droits humains et du multilatéralisme, seul rempart, selon lui, contre le chaos international.

Dans son allocution, l'auteur a livré un discours dense et engagé, soulignant ce qu'il qualifie de «retour en force du droit de la force», au détriment de la «force du droit» international. «Dans les décombres du fracas des armes, on retrouve agonisant une victime emblématique : le droit international», a-t-il déclaré, appelant à la résistance, à la résilience et à la responsabilité collective, en s'appuyant sur le célèbre poème «Invictus» de William Ernest Henley.

Revenant sur les fondements de l'État de droit, Maître Kaba a rappelé avec force que «nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est en dessous de la loi». Il a insisté sur la présomption d'innocence, l'égalité devant la loi et la nécessité d'une justice impartiale, indépendante et non vengeresse. La justice, a-t-il souligné, doit être rendue par des juges intègres, à l'image de la déesse Thémis, symbole d'équité et d'impartialité.

L'ancien président de la Cour pénale internationale a également attiré l'attention sur la fragilité des démocraties, rappelant que «la démocratie est une roue qui tourne», et sur l'importance de la protection des défenseurs des droits de l'homme, souvent victimes de menaces et de représailles. Pour lui, leur rôle de contre-pouvoir est essentiel au bon fonctionnement de l'État de droit et à la préservation des libertés fondamentales.

Abordant la question de la magistrature, Maître Sidiki Kaba a plaidé pour la protection de son indépendance, avertissant qu'«une justice vassalisée et aux ordres est inévitablement source d'insécurité et de désordre». Il a mis en garde contre la corruption et «l'argent-roi» qui mine la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

Au terme de son intervention, l'auteur a lancé un appel vibrant à la fraternité universelle. «Plantons l'arbre de la fraternité dans nos villages, nos quartiers et nos institutions», afin de bâtir une société où chaque être humain pourra vivre dans la dignité, libéré de la peur, de la misère et de l'injustice, a-t-il lancé.

Avec «101 Discours d'Espoir», Maître Sidiki Kaba signe un ouvrage de référence, à la fois témoignage de combats menés et boussole pour les générations futures, dans un monde en quête de justice, de paix et de solidarité.