Sénégal: Ligue 1 / 13e journée - AJEL-Us Gorée en vedette

La Ligue 1 démarre ce week-end sa 13e journée, avec en vedette le duel des leaders qui opposera au stade Ngalandou Diouf, l'AJEL a l'US Gorée. Un choc qui promet avec comme principal enjeu le fauteuil de leader.

Leader du championnat avec 23 points, le club insulaire qui occupe seul la tête du classement aura l'ambition de consolider son avance devant un adversaire qui pointe à deux points de son hôte. A la 3e place avec 21 points, les Rufisquois auront un bon coup à jouer à domicile. Un succés pourrait leur permettre de s'emparer des commandes et d'entrevoir avec plus de confiance cette seconde phase du championnat entamé lors de la précédente journée. Dans cette dernière ligne droite, le Casa Sport ne se laissera pas aussi conter.

Deuxième au classement, le club Ziguinchorois (2e ; 21 points) effectue un déplacement au stade Alassane Djigo où il affrontera une équipe de l'As Pikine, en forme (4e ; 19 pts) et à coeur de s'imposer pour pouvoir se mêler du trio de tête.

Teungueth FC (5e, 19 points) sera dans la même dynamique lorsqu'il ira défier au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour (10e, 13 pts). Éliminé de la Coupe du Sénégal par Guédiawaye FC, le Jaraaf de Dakar (7e, 17 pts) aura à coeur de rebondir en croisant au stade de Ngor, l'équipe de Dakar Sacré-Coeur (6e, 17 pts).

Également éliminée de la Coupe du Sénégal et releguée dans le ventre mou du championnat, l'US Ouakam (12e, 12 pts) tentera de se relancer en accueillant au stade de Yoff la Linguère de Saint-Louis non moins loti dans le classement (14e, 11 pts). Au même moment, Génération Foot accueille sur sa pelouse du stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao, l'ASC HLM (13e, 12 pts).

Pour les autres rencontres, le Guédiawaye FC, première équipe relégable (15e, 7 pts) effectuera le déplacement au stade Lat Dior où il fera face au Thièssois dee Wallydaan FC (9e, 13 pts). Quant à la Sonacos de Diourbel (11e, 13 pts), elle recevra au stade Ely Manel Fall, l'AS Cambérène, lanterne rouge, (16e, 7 pts)

Programme 13e journée Ligue 1

Samedi 31 janvier

Stade Ngalandou Diouf

16h30: AJEL de Rufisque-US Gorée

Dimanche 1er février

Stade Djibril Diagne

16h30 : Génération Foot-ASC HLM

Stade municipal de Yoff

16h30: US Ouakam-ASC Linguère

Stade Caroline Faye

16h30: Stade de Mbour-Teungueth FC

Stade de Ngor

16h30: Dakar Sacré-Coeur - Jaraaf

Lundi 2 février

Stade Ely Manel

16h30:Sonacos-ASC Camberéne

Stade Lat Dior

17h00:Wallydaan-Guédiawaye FC