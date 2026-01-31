Sénégal: Abdoulaye Fall président FSF - «Maintenir cette dynamique de victoire et consolider notre statut de leader sur le continent»

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Abdoulaye Fall, a présenté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, lors de la cérémonie officielle tenue au stade Léopold Sédar Senghor.

Devant la Ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, le sélectionneur national Pape Thiaw, les supporters et les médias, le patron du football sénégalais a salué la parfaite collaboration entre nos l'instance fédérale et le ministère des sports et de soumettre les doléances essentielles pour maintenir la dynamique de l'équipe nationale notamment avec une prise en charge systématique et pérenne de ses besoins.

« Si nos Lions ont dû rugir si fort sur le toit de l'Afrique, c'est parce qu'en amont, l'État du Sénégal a imprimé toutes les bonnes dispositions nécessaires pour que la sélection soit classée dans les conditions de performance optimales. De la logistique à l'intendance, rien n'a été laissé au hasard pour permettre aux joueurs de se concentrer sur l'essentiel», a-t-il souligné devant le sélectionneur national Pape Thiaw, les autorités sportives et les comités de supporters.

« Nous avons vu une administration des sports dévouée »

Au nom du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise du Football et de l'ensemble de la famille du football sénégalais, le président de la FSF a tenu à exprimer sa gratitude au ministre des sports et saluer « la parfaite collaboration » entre nos deux instances durant la campagne au Maroc

« Nous avons vu une administration des sports dévouée, travaillant main dans la main avec la Fédération. Je tiens à faire une mention spéciale pour l'équipe du ministère présente sur place, sous la conduite du directeur général des sports. Sa coordination efficace et sa disponibilité de tous les instants ont été déterminants pour fructifier notre mission en Terre étrangère. Nous avons formé ensemble une seule et même équipe au service du drapeau national », affirme t-il.

Le président Fall espére toutefois que le sacre ne soit que le début d'une nouvelle ére de gloire pour le football sénégalais

« En vous remettant officiellement ce trophée, nous vous remettons une part de l'âme du peuple sénégalais. Nous savons pouvoir compter sur votre leadership et votre écoute pour que ce sacre ne soit pas une fin en soi, mais le début d'une ère glorieuse et durable pour notre peuple. Je vous remercie », se persuade-t-il.

« Gagner est difficile, mais durer au sommet l'est encore plus »

Dans cette optique, le patron du sport a tenu à rappeler au ministre des sports quelques doléances essentielles en vue de maintenir le football sénégalais au sommet et consolider son statut sur le continent

« Gagner est difficile, mais durer au sommet l'est encore plus. Pour maintenir cette dynamique de victoire et consolider notre statut de leader sur le continent, nous devons nous projeter vers l'avenir avec lucidité. C'est pourquoi je me permets de porter à votre haute attention quelques doléances essentielles pour la suite de notre parcours »

Poursuivant son propos, le président Fall considère qu'il est vital de veiller à une prise en charge systématique et pérenne des besoins de notre équipe. « La haute compétition exige des moyens constants La fluidité financière est le carburant de la stabilité sportive, la préservation des acquis. Je vous demande également de veiller personnellement au respect des engagements envers tous les membres de la délégation. Il est essentiel de préserver les acquis obtenus grâce à cette performance pour l'ensemble de la délégation. C'est une question de justice, de motivation et de reconnaissance pour les sacrifices consentis », a -t-il déclaré.