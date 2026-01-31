Après le «Sargal» des «Lions» champions d'Afrique, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nation (CAN) Maroc 2025 a été présenté au Premier ministre, Ousmane Sonko, hier vendredi après-midi, au Building administratif président Mamadou Dia. Un moment fort, empreint de symbolique politique et d'unité nationale dont a profité le chef du gouvernement, pour donner des assurances par rapport au dossier foncier des vainqueurs de la CAN 2021 (jouée en 2022) au Cameroun. Selon lui, cette victoire dépasse les clivages et doit être partagée par l'ensemble du pays.

«Après la finale, le président Bassirou Diomaye Faye m'a appelé pour me dire qu'il faut qu'on prépare les récompenses. Il m'a chargé de travailler là-dessus». A d'emblée déclaré le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui recevait hier, vendredi 30 janvier 2026, dans l'après-midi une délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF) conduite par son président Abdoulaye Fall, venue lui présenter le trophée de la CAN Maroc 2025.

Dévoilant toujours les coulisses de la préparation des récompenses pour les désormais champions continentaux, le Premier ministre a révélé que dès le lendemain, une réunion stratégique est organisée avec le ministre des Finances, le Directeur des Domaines et plusieurs conseillers, avec comme objectif d'aller au-delà de ce qui avait été fait jusque-là, explique-il. Non sans tenir compte des contraintes liées à la situation du pays dont ils ont hérité.

Justement, ce moment, au-delà d'une célébration sportive symbolique, autour du Premier ministre et la délégation de la FSF, a été un prétexte pour M. Sonko d'aborder plusieurs questions notamment celui un relatif aux engagements de l'État particulièrement en matière de primes et de foncier envers les «Lions» ayant remporté l'édition 2021 de la CAN au Cameroun.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tout en rappelant les difficultés liées à la question foncière héritée de l'ancien régime, avec de nombreux litiges, parfois explosifs, notamment à Dakar qui ne dispose presque plus d'assiette. «Il n'y a plus d'assiettes foncières à Dakar», a-t-il précisé.

Il a souligné que cette problématique ne concernait pas spécifiquement les «Lions», mais relevait d'un contexte national délicat. «On a hérité d'un pays avec trop de litiges fonciers... C'est pourquoi on a tout mis à plat pour enlever les irrégularités», a-t-il expliqué.

Toutefois, Ousmane Sonko a tenu à rassurer les fédéraux, au nom de la continuité de l'Etat : «Je peux certifier que tout engagement pris par l'État dans ce sens sera respecté».

Un message clair adressé aux champions d'Afrique de la CAN Cameroun 2021, mais aussi qui sonne comme réponse étatique aux inquiétudes nées suite à la sortie de l'international sénégalais El Hadji Diouf et à l'opinion publique. Il indiqué que l'État entend honorer sa parole, même dans un contexte économique difficile.