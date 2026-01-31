Guinée Bissau: Transition en Guinée-Bissau - CEDEAO salue des avancées vers un retour à l'ordre constitutionnel

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a salué les récentes mesures adoptées par les autorités de transition de la République de Guinée-Bissau, visant à favoriser un climat politique plus inclusif et à accélérer le retour du pays à l'ordre constitutionnel.

Ces évolutions ont été portées à la connaissance de l'organisation sous-régionale dans une lettre datée du 29 janvier 2026, adressée par le Général de division Horta INTA-A, Président de la transition, à Son Excellence Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.

Dans cette correspondance, les autorités bissau-guinéennes détaillent plusieurs mesures majeures. Parmi celles-ci figure la formation d'un gouvernement de transition inclusif, avec l'attribution de trois portefeuilles ministériels au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et au groupe politique dirigé par Fernando Dias Da Costa. Dix représentants issus de ces deux formations ont également été nommés au Conseil national de transition.

Sur le plan des droits humains, la CEDEAO note la libération de l'ensemble des prisonniers politiques ainsi que l'amélioration des conditions de détention de Domingos Simões Pereira, président du PAIGC, transféré de la prison centrale à une assignation à résidence. Les autorités ont par ailleurs annoncé le retrait de la demande de départ de la Mission de soutien à la stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ESSMGB).

Tout en se félicitant de ces avancées, la CEDEAO appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à oeuvrer de concert pour une transition pacifique, crédible et inclusive, débouchant sur l'organisation d'élections démocratiques. L'organisation régionale insiste également sur la nécessité d'une libération complète et effective de Domingos Simões Pereira, ainsi que sur le respect et la garantie des droits et libertés fondamentaux pour tous les citoyens bissau-guinéens.

La CEDEAO a enfin réaffirmé son soutien indéfectible au peuple de la Guinée-Bissau dans sa quête de stabilité politique et de gouvernance démocratique.