Sénégal: Judo - La FSJDA tient son Assemblée générale ce samedi

La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) organise son Assemblée générale d'information ce samedi 31 janvier 2026. L'événement qui entre dans le cadre de l'application de ses textes réglementaires aura lieu au Cercle Mess des officiers, à partir de 10h.

A l'ordre du jour, le rapport moral du président de la FSJDA, Ababacar Ngom, le rapport d'activités du secrétaire général, le rapport financier du trésorier général, le rapport technique du directeur technique national, le rapport d'activités du directeur sportif, le rapport d'activités du directeur de l'arbitrage sans omettre les discussions. Les clubs en règle avec la FSJDA se feront représentés par deux mandataires dont un porte-parole.