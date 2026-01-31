Le Coach des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier ses compatriotes de leur soutien suite à l'annonce des sanctions de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) à son encontre.

Il a appelé tous à la prudence. «Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au coeur. Merci pour cet amour dont vous me témoignez chaque jour», a écrit l'ancien international sénégalais.

Cependant, concernant de l'élan de générosité suscité par cette décision, avec l'initiative de levée de fonds pour payer l'amende qui lui est infligée par la CAF, Pape Bouna Thiaw a tenu à préciser sa position : «je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin.»