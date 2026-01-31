Sénégal: Sanctions de la commission de discipline de la CAF - Pape Thiaw appelle à «rediriger ces fonds de la cagnotte qui lui est destinée vers ceux qui en ont vraiment besoin»

30 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OD

Le Coach des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a publié un message sur ses réseaux sociaux pour remercier ses compatriotes de leur soutien suite à l'annonce des sanctions de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) à son encontre.

Il a appelé tous à la prudence. «Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au coeur. Merci pour cet amour dont vous me témoignez chaque jour», a écrit l'ancien international sénégalais.

Cependant, concernant de l'élan de générosité suscité par cette décision, avec l'initiative de levée de fonds pour payer l'amende qui lui est infligée par la CAF, Pape Bouna Thiaw a tenu à préciser sa position : «je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin.»

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.