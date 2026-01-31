Cameroun: Un ministre camerounais saisit une balayette pour un message politique inhabituel

Dans un geste pour le moins inattendu, le ministre Mounouna Foutsou a dirigé personnellement une opération de nettoyage dans la cour de son administration. Ce vendredi, le double ministre a troqué le costume contre une tenue de terrain, transformant la cour intérieure du MINJEC en symbole d'une gestion pratique. Une initiative présentée comme spontanée, mais dont la portée politique et médiatique est soigneusement calculée.

Le symbole de l'homme providentiel

À la tête d'un portefeuille élargi, Mounouna Foutsou cumule les fonctions de ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et assure l'intérim au ministère de l'Emploi. Son coup de balai « improvisé » survient dans un contexte particulier, après la démission de son prédécesseur. L'action vise clairement à incarner une rupture avec les pratiques jugées sclérosées, promouvant un environnement de travail sain dans son acception la plus littérale. C'est une communication par l'exemple, destinée à la fois au personnel et à l'opinion publique.

Entre management et communication politique

Cette séance relève d'une stratégie de management visuel de plus en plus prisée par les responsables politiques. Il ne s'agit pas simplement de nettoyer, mais de délivrer un message fort sur la propreté administrative, la proximité et le volontarisme. Le ministre en action devient une image puissante, facilement diffusée, contrastant avec l'image souvent distante des hauts fonctionnaires. L'objectif est de projeter une image de leader pratique, concerné par les détails du quotidien de ses services.

Un message à double tranchant

Si l'opération séduit par son côté concret, elle interroge également. La volonté d'afficher un environnement de travail sain est-elle une fin en soi, ou le prélude à des réformes plus profondes des ministères concernés ? Le geste, bien que percutant, peut être perçu comme anecdotique face aux défis structurels de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle dont le ministre a la charge. Il pose la question de la priorité des actions visibles sur les transformations de fond.

Ce coup de balai médiatique marquera-t-il le début d'un nouveau style de gouvernance, ou restera-t-il un simple coup de communication habile ?