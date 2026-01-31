Afrique: Un prêtre s'oppose à la première visite africaine du nouveau Pape Léon XIV

Une onde de choc traverse l'Église au Cameroun. Alors que le Pape Léon XIV, nouvellement élu, préparerait son premier voyage en Afrique, le Père Ludovic Lado lui barre symboliquement la route.

Ce jésuite a officiellement saisi le Saint-Siège pour s'opposer à cette visite, jetant une lumière crue sur les tensions politiques du pays et plaçant le nouveau pontife devant un dilemme diplomatique majeur.

Une lettre pour alerter le nouveau Pape

Dans un courrier au Vatican, le religieux a pris une position sans équivoque. Confirmant avoir reçu un accusé de réception, il estime avoir dénoncé l'impossibilité d'un tel déplacement dans le climat politique actuel. "Si le Pape décide de venir, ce ne sera pas par ignorance", affirme-t-il. Cette initiative, rendue publique, transforme un prêtre en lanceur d'alerte et interroge la capacité d'une visite pastorale à transcender une crise sécuritaire et politique.

Le Vatican entre diplomatie et principes

Selon des sources concordantes, une tournée en Afrique centrale, incluant le Cameroun, était à l'étude pour ce début d'année. Cependant, le Saint-Siège serait profondément préoccupé. La situation des détenus de la crise post-électorale et les garanties de stabilité constituent des freins sérieux. La décision du Pape Léon XIV, qui engagerait son jeune pontificat, est donc suspendue à une évaluation rigoureuse des risques, bien au-delà de la simple lettre d'un prêtre.

Un premier voyage aux lourds enjeux

Pour le nouveau Souverain Pontife, ce premier voyage africain est hautement symbolique. Le choisira-t-il comme un acte de foi et de rapprochement, ou le reportera-t-il face aux mises en garde ? La démarche du Père Lado, si elle reste individuelle, ajoute une pression morale considérable et reflète des fractures internes. Elle place la diplomatie vaticane face à un choix cornélien : honorer un engagement pastoral ou éviter tout risque d'instrumentalisation politique.

La question est désormais posée : une visite papale peut-elle apaiser un pays divisé, ou son report serait-il un message encore plus puissant ?