Congo-Kinshasa: Linafoot L1 - New Soger cartonne, DCMP et Renaissance butent encore

31 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'AS New Soger a dominé AS Malole (2-0) vendredi 30 janvier 2026 lors de la 21e journée de la Ligue nationale de football (Linafoot L1), groupe A, au Stade Frédéric Kibassa Maliba à Lubumbashi, (Haut-Katanga). Fiston Onyumbe, fraîchement transféré de l'Étoile du Kivu, ouvre le score à la 67e minute, suivi de Seke Makanzu, 74e minute, portant son compteur à 4 buts en championnat.

New Soger grimpe 7e, avec 24 points, Malole chute 10e, avec 22 points.

DC Motema Pembe concède le nul face à FC MK (1-1) : Aloïs Sikatenda d'un coup franc (45e), égalisation de Gloire Nzungu Mafuama sur penalty (78e). Renaissance et Anges Verts se neutralisent aussi (1-1) : Taddy Etekiama (14e) vs Pinoki Vuvu (24e).

Classement groupe B

FC Les Aigles du Congo : 38 pts, 17 MJ (+15)

AS Vita Club : 31 pts, 17 MJ (+16)

AS Maniema Union : 27 pts,16 MJ (+8)

FC Celeste : 23 pts, 15 MJ (+11)

DC Motema Pembe : 23 pts, 16 MJ (+6)

AS Dauphin Noir : 22 pts, 17 MJ (+3)

FC New Jak : 21 pts, 17 MJ (-1)

AC Rangers : 20 pts, 16 MJ (-3)

FC Étoile de Kivu : 20 pts, 16 MJ (-5)

FC Renaissance : 17 pts, 17 MJ (-8)

OC Renaissance : 17 pts, 16 MJ (-5)

FC MK : 17 pts, 16 MJ (-11)

AF Anges Verts : 16 pts, 16 MJ (-5)

OC Bukavu Dawa : 10 pts, 18 MJ (-21)

Choc à venir

Ce samedi 31 janvier 2026 en début d'après-midi, l'AS Vita Club reçoit FC Les Aigles du Congo pour le choc du groupe B à 15h, (heure de Kinshasa) au stade Tata Raphaël.

