Congo-Kinshasa: Slimane Rahou, nouvel entraîneur principal du TP Mazembe

Slimane Rahou, technicien franco-algérien de 51 ans, a officiellement pris les rênes du TP Mazembe ce vendredi 30 janvier 2026. Il signe un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, succédant à Lamine Mamadou Ndiaye après la victoire 2-1 contre Sanga Balende.

Remise-reprise et ambitions

Dans un communiqué rendu publique vendredi 30 janvier sur son site officiel, la direction des Corbeaux du TP Mazembe a salué « ce nouvel architecte du jeu mazembien, reconnu pour ses qualités humaines et techniques à faire émerger les meilleurs potentiels ».

La remise-reprise s'est déroulée en début d'après-midi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, lors d'une réunion avec le staff technique et les capitaines. Un accord amiable a été trouvé avec le Sénégalais, Ndiaye, précise le club dans son communiqué.

Leader du groupe A de la Ligue nationale du football, (Linafoot) avec 42 points, le TP Mazembe mise sur Rahou pour maintenir sa dynamique et viser les titres. Le club espère un renouveau tactique avec ce coach réputé pour faire émerger les talents.