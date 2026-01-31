Congo-Kinshasa: Lancement des travaux de construction du premier bâtiment de la Télévision nationale à Bunia

La province de l'Ituri s'apprête à se doter de sa toute première chaîne de télévision officielle.

Le gouverneur de province a lancé, vendredi 30 janvier, les travaux de construction d'un bâtiment moderne devant abriter les studios de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC). Cet outil est présenté comme un pilier stratégique pour la pacification et le renforcement de la cohésion sociale dans cette région sous état de siège.

Le projet prévoit la sortie de terre d'un édifice de neuf pièces comprenant, outre le studio de télévision, une salle de rédaction et des bureaux administratifs. Bien qu'un émetteur de 300 watts soit déjà disponible, l'absence d'infrastructures adéquates empêchait jusqu'ici le démarrage des émissions.

Une mobilisation interne pour la paix

Fait marquant de ce projet : l'élan de solidarité des agents de la RTNC/Ituri. Conscients de l'urgence de disposer d'un média public fort pour accompagner le processus de paix, ces agents ont cotisé sur leurs propres ressources pour lancer les travaux de fondation.

« Nous appelons tous les fils et toutes les filles de l'Ituri à s'approprier cette vision. C'est une étape historique pour doter notre province de sa propre chaîne », a déclaré Benx Katonji Mubengwa, directeur provincial de la RTNC.

Le gouvernement provincial en appui logistique

Le gouvernement provincial s'est engagé à prendre le relais pour financer la suite des travaux. Pour les autorités militaires, la Télévision nationale constitue un vecteur essentiel pour la restauration de l'autorité de l'État et la promotion de la cohabitation pacifique entre les communautés.

Un appel aux partenaires pour boucler le budget

Le coût global des travaux est estimé à 120 000 dollars américains. Si le gouvernement provincial et les agents sont déjà à l'oeuvre, le directeur provincial sollicite l'appui d'autres partenaires de l'État pour finaliser l'ouvrage.

La MONUSCO a déjà apporté sa contribution technique en dotant le média de panneaux solaires pour garantir une autonomie énergétique, palliant ainsi les coupures récurrentes de courant dans la ville de Bunia.