Congo-Brazzaville: Cadre de coopération 2027-2031 - Le gouvernement et l'ONU valident le diagnostic stratégique du Congo

Le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, et le coordonateur résident des Nations unies en République du Congo, Abdourahamane Diallo, ont lancé le 29 janvier à Brazzaville un atelier de validation des résultats de l'Analyse commune de pays (ACP) 2025. Ce diagnostic servira de boussole à la coopération au développement pour les cinq prochaines années.

L'ACP n'est pas un simple rapport de plus. C'est un exercice indépendant et collectif qui scanne les forces et les fragilités de la République du Congo. Lancé en octobre 2025, ce travail a mobilisé sept groupes de travail inter-agences autour des piliers « 5P » (planète, population, prospérité, paix, partenariats) et des six transitions clés des objectifs de développement durable (ODD).

L'enjeu de ce document constitue le socle du futur Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2027-2031. Le rapport provisoire présenté lors de l'atelier souligne un paradoxe congolais. D'un côté, une économie qui renoue avec la croissance et un désendettement progressif. De l'autre, une croissance qui peine encore à être inclusive. « Les partenaires techniques et financiers contribuent, quant à eux, à la cohérence d'ensemble, à l'identification des leviers d'accélération et à l'alignement des appuis futurs.

La société civile apporte un éclairage indispensable sur les réalités vécues par les populations, en particulier celles qui demeurent en situation de vulnérabilité», a souligné le coordonnateur résident du Système des Nations unies. Il a ajouté que pour le Système des Nations unies, cet exercice constitue une étape clé pour renforcer la qualité de son accompagnement, en veillant à ce que ses interventions futures soient mieux ciblées, plus intégrées et davantage orientées vers des changements durables.

L'analyse pointe notamment la volatilité économique avec une dépendance encore marquée au secteur pétrolier, le défi démographique ainsi que les vulnérabilités sociales à travers un chômage des jeunes stagnant à 29 % et des poches de pauvreté touchant près de 48,9 % de la population. Ouvrant les travaux, le ministre Ludovic Ngatsé a insisté sur le caractère opportun de cette rencontre : « Cet exercice collectif est essentiel pour garantir une appropriation nationale des résultats et renforcer la cohérence des interventions futures. Il permet d'établir un diagnostic partagé, rigoureux et indépendant. »

De son côté, le Système des Nations unies a réaffirmé son engagement à ne « laisser personne de côté. L'accent a été mis sur la nécessité de cibler prioritairement les populations autochtones, les personnes vivant avec un handicap ainsi que les femmes et les enfants confrontés à des privations multiples.

L'atelier a permis de confronter les analyses du consultant international avec les réalités du terrain rapportées par l'Institut national de la statistique, le secteur privé et la société civile. Les discussions se sont articulées sur plusieurs leviers d'accélération.

Les conclusions de cette journée seront consignées dans une matrice de recommandations opérationnelles. Ce rapport finalisé servira de feuille de route pour élaborer un programme de coopération 2027-2031 qui se veut, selon les mots des organisateurs, « sélectif, réaliste et pleinement aligné sur les priorités nationales ».

Qu'est-ce que l'ACP ?

L'ACP) est la lecture transversale des évolutions économiques, sociales et environnementales d'un pays par l'ONU. Elle identifie les « goulots d'étranglement » qui freinent l'atteinte des ODD et propose des solutions transformatrices pour les politiques publiques.